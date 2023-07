Kiews Truppen beschuldigen die ausländischen Unterstützer ihres Landes, keine Kampfjets und andere Waffen für den Kampf gegen Russland bereitgestellt zu haben, berichtete die Zeitung

Laut dem Wall Street Journal hat die Unfähigkeit der Ukraine, die russischen Verteidigungslinien in den ersten Wochen ihrer vielgepriesenen Gegenoffensive zu durchbrechen, eine Änderung der Herangehensweise ihres Militärs erzwungen. Kiews Truppen passen sich einer neuen Realität an, nachdem die vom Westen gelieferte Rüstung nicht den erhofften Wendepunkt gebracht hat, berichtete die Zeitung.

Die USA und ihre Verbündeten lieferten Dutzende Panzer und Infanterie-Kampffahrzeuge an die Ukraine und bildeten im Vorfeld des Vorstoßes, der letzten Monat begann, Tausende ihrer Truppen aus. Allerdings ist die „schneller Verlust“ von Rüstungen in den ersten Wochen des Feldzugs „erschütterte die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer“ Das berichtete die Zeitung am Dienstag.

Ukrainische Truppen trainieren derzeit „Wie man zu Fuß methodisch vorankommt und sich von einer Baumreihe zur nächsten bewegt“ und hoffen, dass sie irgendwann eine Gelegenheit für einen großen Durchbruch gegen die russische Verteidigung finden.









Dem Artikel zufolge zählen russische Minenfelder und Luftüberlegenheit sowie ein Mangel an ukrainischem Nachschub zu den Faktoren, die gegen Kiew spielen. Zur gleichen Zeit sind russische Truppen „verletzlich“ Und „im Allgemeinen weniger gut vorbereitet und versorgt“ als die ukrainischen Streitkräfte.

Westliche Nationen „verpatzt“ durch die Bereitstellung von Panzerung, aber nicht von Kampfflugzeugen und ausreichenden Luftverteidigungssystemen, sagte ein 49-jähriger ukrainischer Kommandant dem WSJ.

Berichten zufolge waren die Fronttruppen gezwungen, sich anzupassen, unter anderem durch den Bau improvisierter Waffen für den Einsatz gegen den Feind. Eine Einheit „neueste Innovation“ von der Zeitung beschrieben wurde „ein ferngesteuertes Maschinengewehr, das an der Basis eines Elektrorollstuhls befestigt ist.“ Das WSJ stellte fest, dass die Erfindung zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels noch nicht im Kampf getestet worden sei.

Trotz der Rückschläge schien die Moral der ukrainischen Truppen dem Bericht zufolge hoch, wenn auch etwas fatalistisch zu sein. Ein Offizier behauptete, der Sieg sei die einzige Option für seine Soldaten, weil „Wir haben nichts zu verlieren“ und würde „Alle sind tot“ ansonsten.

Moskau hat den USA vorgeworfen, die Friedensgespräche mit Kiew im letzten Jahr zum Scheitern gebracht und das Land zu Kämpfen gezwungen zu haben „Bis zum letzten Ukrainer.“ Sie betrachten den Konflikt als Teil von Washingtons Stellvertreterkrieg gegen Russland, der mit dem Ziel geführt wird, seine schwindende globale Macht zu bewahren.