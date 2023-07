Letzte Woche sagte Russlands Präsident, Kiew habe durch sinnlose Angriffe enorme Verluste erlitten

Die westlichen Unterstützer der Ukraine nehmen zu „alarmiert“ über den langsamen Fortschritt seiner vielgepriesenen Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte, berichtete die Financial Times am Samstag. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj hat jedoch versucht, diese Bedenken zu zerstreuen, indem er darauf bestand, dass sich das Schicksal seines Landes auf dem Schlachtfeld bald ändern werde.

In seiner Rede auf dem Aspen Security Forum am Freitag versuchte Selenskyj, die Probleme mit der Gegenoffensive zu erklären, die nach Angaben Moskaus nicht an Boden gewonnen hat, indem er darauf hinwies, dass die Ukraine ihren Vorstoß ursprünglich im Frühjahr starten wollte, sich aber letztendlich aus Mangel an Munition und ausgebildeten Truppen dagegen entschieden habe. Die Verzögerung habe es Russland ermöglicht, gewaltige Verteidigungsanlagen aufzubauen und Minenfelder zu errichten, was den Fortschritt verlangsamt habe, sagte er.

Er fügte hinzu, dass die Ukraine es sei „Wir nähern uns einem Zeitpunkt, an dem entsprechende Maßnahmen an Fahrt gewinnen können, da wir bereits einige Minenstandorte passieren und diese Gebiete räumen.“









Unterdessen beschrieb der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, auf derselben Konferenz die Offensivoperationen Kiews als „Hart gehen,“ fügte hinzu, dass es einen verloren hatte „bedeutsam“ Anzahl der Truppen. Er wies jedoch darauf hin, dass es noch zu früh sei, die Ergebnisse der Gegenoffensive einzuschätzen, da die Ukraine noch keine Gegenoffensive durchgeführt habe „erhebliche Kampfkraft“ zum Kampf.

Nach Angaben der Financial Times haben westliche Beamte zwar öffentlich versucht, den militärischen Bemühungen der Ukraine eine positive Wendung zu geben, viele waren in privaten Gesprächen jedoch weniger optimistisch.

Die Zeitung zitierte Philip Zelikow, einen Geschichtsprofessor an der University of Virginia und ehemaligen Diplomaten, der davor warnte, dass dies in der Ukraine der Fall sei „Auf dem Weg zu einem Winter der Unzufriedenheit.“ Er äußerte die Ansicht, dass der Konflikt für Kiew verheerende wirtschaftliche Folgen haben würde, während seine westlichen Verbündeten bereits erhebliche Kosten tragen müssten, um die finanziell angeschlagene ukrainische Regierung über Wasser zu halten.

Ebenfalls am Freitag erklärte Präsident Wladimir Putin vor dem russischen Sicherheitsrat, dass die westlichen Nationen von den Ergebnissen der Gegenoffensive enttäuscht sein müssten, und das auch „die kolossalen Mengen an Ressourcen, die in das Kiewer Regime gepumpt wurden“ hatte nicht dazu beigetragen, die russische Verteidigung zu durchbrechen. Er sagte auch, dass die Ukraine verloren habe „Zehntausende Soldaten“ als Ergebnis davon „Selbstmörderangriffe“.