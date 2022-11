Westbalkan-Konferenz – Bundeskanzler Scholz befürwortet einen zügigen EU-Beitritt

Bundeskanzler Scholz begrüßt den kosovarischen Ministerpräsidenten Kurti auf der Westbalkan-Konferenz in Berlin. (AFP / JENS SCHLUETER)

Angesichts der aktuellen Lage in Europa sei der Beitritt von Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien dringlicher geworden, sagte Scholz bei der Eröffnung der Westbalkan-Konferenz im Kanzleramt. Berlin unterstützt das Zulassungsverfahren und will es beschleunigen. Eine EU-Mitgliedschaft des Westbalkans sei im europäischen Interesse, erklärte der SPD-Politiker. Russlands Krieg zwingt Europa, seine Freiheit gemeinsam zu verteidigen. Die sechs Staaten streben alle eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union an, befinden sich jedoch in unterschiedlichen Stadien des Prozesses.

Scholz appellierte an den Westbalkan, regionale Konflikte zu überwinden. Vor allem muss sich das Verhältnis zwischen dem Kosovo und Serbien normalisieren. Unter anderem wollen die Länder bei dem Treffen ein Abkommen für einen gemeinsamen Wirtschaftsmarkt unterzeichnen. Darüber hinaus sind gemeinsame Regelungen zur Anerkennung von Personalausweisen, Hochschulabschlüssen und Berufsqualifikationen geplant.

Diese Botschaft wurde am 03.11.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.