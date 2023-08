Vor dem Hintergrund des brennenden Hauptquartiers der Regierungspartei demonstrieren Anhänger meuternder Soldaten in Niamey. Foto

Nach mehreren europäischen Ländern beginnen nun auch die USA mit Evakuierungen. Während die Militärchefs westafrikanischer Staaten über ein Eingreifen diskutieren, weigern sich die Putschisten, dies zu tun.

Angesichts des Militärputsches in Niger hat das US-Außenministerium US-Regierungsbeamte vorübergehend angewiesen, das Land zu verlassen. Dies teilte das Ministerium gestern Abend (Ortszeit) in Washington mit. Hunderte ausländische Staatsangehörige wurden mittlerweile aus dem Land evakuiert. Der Anführer der Putschisten, General Abdourahamane TianiEr warnte vor „jeder Einmischung in die inneren Angelegenheiten“ des Landes. Die Militärchefs westafrikanischer Staaten diskutieren über ein Eingreifen.

In Niger verhafteten Beamte der Präsidentengarde letzte Woche den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum und erklärten ihn für abgesetzt. Der Kommandeur der Eliteeinheit, General Abdourahamane Tiani, erklärte sich daraufhin selbst zum neuen Herrscher. Kurz nachdem Tiani an die Macht gekommen war, setzten die Putschisten die Verfassung außer Kraft und lösten alle verfassungsmäßigen Institutionen auf. Nach Militärputschen in mali und Burkina Faso seit 2020 war Niger das letzte der drei Nachbarländer in der Sahelzone, das von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wurde.

US-Botschaft im Notfallmodus

Das US-Außenministerium teilte außerdem mit, dass eine Notfallmannschaft vor Ort bleiben werde. Auch Familienangehörige von Mitarbeitern sollten vorerst das Land verlassen. Die Botschaft in der Hauptstadt niamey bleiben für begrenzte Notdienste für US-Bürger geöffnet. Andere routinemäßige konsularische Dienste würden ausgesetzt.

Gestern haben mehrere europäische Länder mit der Evakuierung ihrer Bürger begonnen. Auch die ersten Deutschen konnten das westafrikanische Land an Bord französischer Flugzeuge verlassen. Frankreich hat mit vier Evakuierungsflügen bereits 992 Menschen in Sicherheit gebracht, wie Außenministerin Catherine Colonna gestern Abend auf Twitter schrieb. Für heute ist ein fünfter und letzter Flug geplant. Mit den Evakuierungsflügen von Frankreich Bisher haben mehr als 40 Deutsche das Land verlassen. Fast 100 deutsche Zivilisten befinden sich in Niger.

Die Situation bleibt riskant

Der Konflikt in Niger könnte weiter eskalieren. Die westafrikanische Gemeinschaft hatte den Putschisten am Sonntag ein Ultimatum gestellt. Sollte der ernannte Präsident Bazoum Sollte Ecowas nicht innerhalb einer Woche wieder eingesetzt werden, werde es Maßnahmen ergreifen, die Sanktionen und Gewalt umfassen könnten, hieß es.

Tiani sagte Medienberichten zufolge gestern in einer Fernsehansprache, dass es diese Sanktionen in vollem Umfang ablehne und sich weigere, jeder Drohung nachzugeben, egal woher sie komme. Er nannte die Sanktionen zynisch und unfair und sagte, sie zielten darauf ab, die Sicherheitskräfte Nigers zu demütigen und das Land unregierbar zu machen.

Burkina Faso und Mali warnen vor einer Intervention

Die Militärchefs der Ecowas-Mitgliedsländer trafen sich gestern in der nigerianischen Hauptstadt Abuja. Drei Tage lang wollen sie über das weitere Vorgehen diskutieren. Die bereits nach früheren Militärputschen suspendierten Ecowas-Mitglieder Burkina Faso und Mali haben sich auf die Seite der Putschisten in Niger gestellt.

Sie warnten die Ecowas davor, einzugreifen: Jede militärische Intervention gegen Niger käme einer Kriegserklärung auch gegen ihre Länder gleich. Tiani habe gestern eine Delegation nach Mali und Burkina Faso geschickt, sagte ein Sprecher des neuen Militärführers, ohne weitere Details zu nennen.

Angesichts des Putsches hat die Weltbank gestern die Zahlungen an Niger, eines der ärmsten Länder der Welt, ausgesetzt. Eine Ausnahme bilden Partnerschaften mit der Privatwirtschaft, die „mit Vorsicht“ fortgeführt werden. „Wir sind alarmiert über Versuche, die demokratisch gewählte Regierung in Niger zu stürzen“, hieß es in einer Erklärung. Die Situation wird weiterhin genau beobachtet.

