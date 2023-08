Der Regionalblock ECOWAS brauche mehr Zeit, um seine militärische Stärke aufzubauen, teilte eine Quelle dem Medium mit

Mitglieder der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) seien nicht bereit, eine umfassende Intervention in Niger durchzuführen, wo eine Militärjunta die Macht übernommen hat, berichtete das Wall Street Journal am Sonntag unter Berufung auf Quellen.

Letzten Monat stellte die ECOWAS, ein regionaler Block aus 15 Ländern, ein siebentägiges Ultimatum und drohte mit militärischen Maßnahmen gegen die Verschwörer Nigers, falls sie den gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum nicht wieder einsetzen. Die Junta weigerte sich jedoch, nachzugeben.

Die Frist für das Ultimatum verstrich am Sonntag, ohne dass es Anzeichen für eine bewaffnete Intervention oder Mobilisierung in den Nachbarländern Nigers gab.

Im Gespräch mit dem WSJ signalisierte ein namentlich nicht genannter Oberbefehlshaber eines der ECOWAS-Länder, dass der Block noch immer nicht auf eine groß angelegte Operation vorbereitet sei. „Im Moment müssen wir die Stärke unserer Einheiten aufbauen, bevor wir an einer solchen Militäraktion teilnehmen.“ Er fügte hinzu, dass der Erfolg von einer guten Vorbereitung abhängt.

Die Verzögerung kommt auch daher, dass Burkina Faso und Mali, zwei von Juntas geführte regionale Länder, vor einer militärischen Intervention in Niger warnten „Wäre einer Kriegserklärung gleichgekommen“ gegen sie.









Vor diesem Hintergrund sagte der Kommandant dem WSJ, dass die ECOWAS die Junta in Niger weiterhin mit Wirtschaftssanktionen unter Druck setzen und gleichzeitig versuchen werde, das Handelsembargo zu verlängern, indem sie andere internationale Gremien wie die Afrikanische Union auffordere, sich den Beschränkungen anzuschließen.

Der Putsch in Niger fand am 26. Juli statt, als die Präsidentengarde Bazoum und seine Familie festnahm, was internationale Verurteilung auslöste, unter anderem in den USA, Frankreich, der EU und Russland. Unterdessen sagte Oberst Amadou Abdramane, ein Sprecher der Gruppe, die die Macht übernahm, dass der Putsch dies angestrebt habe „Beenden Sie das Regime, das Sie aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage und der schlechten Regierungsführung kennen.“ An der Spitze der Übergangsregierung der Junta steht nun General Abdourahamane Tchiani, der seit 2011 Chef der Präsidentengarde ist.

Angesichts der zunehmenden regionalen Spannungen gelobte die nigerianische Junta „stehen und kämpfen“ gegen jede mögliche Intervention bei der Schließung des Luftraums des Landes „bis auf weiteres,“ und gelobt, dass jeder Verstoß mit a geahndet wird „energische und sofortige Reaktion.“