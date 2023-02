De Europese Unie en de G7 onderzoeken manieren om over de grenzen heen op Russische diamanten te jagen en willen een “waterdicht” volgsysteem dat hun handel zou beperken, meldde Bloomberg zondag op basis van bronnen.

De Russische diamanthandel heeft tot nu toe sancties vermeden vanwege het verzet van grote importeurs van edelstenen, zoals België, de thuisbasis van ’s werelds grootste diamanthandelscentrum in Antwerpen. Brussel heeft herhaaldelijk de embargoplannen van de EU geblokkeerd en gewaarschuwd dat de verhuizing duizenden banen zou kunnen kosten.

Ongeveer 85% van ’s werelds ruwe diamant passeert Antwerpen op weg naar de consument, met naar schatting 10.000 mensen die afhankelijk zijn van de handel voor werkgelegenheid, volgens officiële cijfers.

De Belgische autoriteiten voeren ook aan dat het zinloos zou zijn om sancties op te leggen zonder een wereldwijd systeem op te bouwen om de edelstenen te volgen, aangezien de handel zou verschuiven naar andere markten zoals India en China.

De oorsprong van een diamant kan pas aan het begin van de toeleveringsketen worden getraceerd wanneer het Kimberley Process-certificaat, bedoeld om de verkoop van zogenaamde 'bloeddiamanten' te voorkomen, wordt afgegeven voor een ruwe edelsteen. Geslepen en gepolijste stenen die later via andere markten en handelshuizen met documentatie van 'gemengde herkomst' stromen, zijn enorm moeilijk te traceren.









Mensen met kennis van de G7- en EU-discussies vertelden Bloomberg dat een oplossing niet aanstaande is, omdat “het traceren van geslepen diamanten op een wereldmarkt is buitengewoon gecompliceerd.”

Ondertussen, nadat de komende tiende ronde van sancties het debat in de EU over een mogelijk verbod opnieuw heeft doen oplaaien, blijkt uit de laatste gegevens dat de Russische diamantverkoop in het blok is gestegen na de start van de militaire operatie van Moskou in Oekraïne afgelopen februari.

“De cijfers – die nog niet openbaar zijn gemaakt – laten zien dat … Rusland de export van diamanten naar de EU (inclusief Antwerpen, België) sterk heeft verhoogd,” Rob Bates van JCK Online schreef.

In het tweede kwartaal van 2022 steeg de Russische export van ruwe diamant naar 1,11 miljard dollar, van 1,01 miljard dollar in het eerste kwartaal van het jaar en van 1,09 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021, volgens een Kimberley Process-rapport. Bates voegde dat toe “Er waren geen gegevens beschikbaar voor het derde en vierde kwartaal van 2022, hoewel voorlopige cijfers voor het derde kwartaal ook een stijging laten zien.”

De VS heeft de Russische mijngigant Alrosa, de grootste diamantproducent ter wereld en goed voor 30% van de wereldhandel in ruwe diamant ter waarde van 80 miljard dollar, gesanctioneerd. Washington heeft de invoer van Russische ruwe diamanten verboden, maar importeert nog steeds edelstenen als deze in andere landen substantieel zijn gewijzigd.

