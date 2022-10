West weist Russlands „schmutzige Bombe“-Behauptung zurück, da Moskau Kräfte zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen aktiviert

Verteidigungsminister Lloyd Austin telefonierte zweimal mit Shoigu, einmal am Freitag und noch einmal am Sonntag. In der jüngsten Telefonkonferenz wies Austin „jeden Vorwand für eine russische Eskalation zurück“, heißt es in einer Mitteilung des Pressesprechers des Pentagon, Brig. General Pat Ryder.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schloss sich dieser Meinung an und sagte, dass Russland die „Quelle von allem Schmutzigen ist, das man sich in diesem Krieg vorstellen kann“.

Das russische Verteidigungsministerium verstärkte am Montag die Vorwürfe und veröffentlichte ein Video von Generalleutnant Igor Kirillov, dem Leiter der Streitkräfte für Strahlenschutz, chemische und biologische Verteidigung der russischen Streitkräfte, auf Telegram. In dem Video informierte Kirillov darüber, dass Kiew eine Operation unter falscher Flagge plant, bei der eine schmutzige Bombe oder ein Atomsprengkopf mit geringer Leistung auf seinem eigenen Boden abgefeuert werden soll.

„Die Detonation eines radiologischen Sprengsatzes wird unweigerlich zu einer radioaktiven Kontamination des Gebiets auf einer Fläche von bis zu mehreren tausend Quadratmetern führen“, sagte Kirillov laut russischen Medien bei einem Briefing über Bedrohungen der Strahlensicherheit.

Ein weiterer MoD-Telegram-Beitrag behauptete ohne Beweise, dass zwei Organisationen in der Ukraine „direkt angewiesen“ worden seien, die sogenannte schmutzige Bombe zu bauen, eine Waffe, die aus radioaktivem Atommüllmaterial und konventionellem Sprengstoff improvisiert wurde.

Russische Streitkräfte aktivierten eine spezialisierte Einheit, um sich vor einem möglichen Angriff mit chemischen, biologischen oder nuklearen Waffen zu schützen, teilte das Verteidigungsministerium per Telegram mit.

„Das Verteidigungsministerium hat Vorkehrungen getroffen, um möglichen Provokationen der Ukraine entgegenzuwirken: Die Mittel und Kräfte werden alarmiert, um inmitten radioaktiver Kontamination zu operieren“, heißt es in der Mitteilung.

Die Aktivierung ist „das, was sie tun würden, wenn Massenvernichtungswaffen unmittelbar eingesetzt werden“, sagte Samuel Charap von der RAND Corp. [weaponsofmassdestruction”SamuelCharapoftheRANDCorpsaid

Aussagen des Verteidigungsministeriums seien „besorgniserregend“, sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter, der sich wie andere für diese Geschichte zitierte Personen bereit erklärte, unter der Bedingung der Anonymität zu sprechen, um interne Reaktionen zu erörtern.

Das Hin und Her kommt, als die Ukraine sich auf eine neue Offensive vorbereitet, um die südliche Stadt Cherson zurückzuerobern, während Berichten zufolge Russland Bedingungen für den Rückzug aus der strategischen Stadt stellt.

Unterdessen erwarten US-Beamte laut einem hochrangigen Beamten des Verteidigungsministeriums eine Lieferung iranischer Boden-Boden-Raketen nach Russland zum Einsatz in der Ukraine „bald“.

Alexander Ward hat zu diesem Bericht beigetragen.