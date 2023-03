Het feit dat geen van de westerse landen die de explosies van de Nord Stream-pijpleiding onderzoeken, hun bevindingen heeft vrijgegeven, impliceert dat ze tot een conclusie zijn gekomen die ze liever onder het tapijt houden, beweerde een Franse generaal.

Dominique Trinquand, het voormalige hoofd van de Franse militaire missie bij de VN en de NAVO, ook beschreven als “betrouwbaar” een recente onthulling van de Pulitzer Prize-winnende Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh, die beweerde dat Washington achter de sabotage zat.

Toen hij vrijdag op het Franse LCI TV-kanaal sprak over de aanval, die plaatsvond in september 2022, voerde Trinquand aan dat “we zouden bewijs hebben gevonden als het de Russen waren.“Hij suggereerde verder dat als er nog steeds geen bewijs is dat Moskou beschuldigt, “je moet ergens anders zoeken.”

Een belangrijke vraag die volgens de Franse generaal gesteld moet worden, is “wie profiteert van de misdaad?”

Toen hij zag dat de vernietigde pijpleidingen eigendom waren van Moskou, “de misdaad a priori zal de Russen niet ten goede komen,‘ drong Trinquand aan.









Hij wees er ook op dat hoewel landen als Zweden, Denemarken en Duitsland hun eigen sondes naar de explosies hebben uitgevoerd en veel materiaal van de locatie hebben teruggevonden, er tot nu toe geen conclusies openbaar zijn gemaakt.

“En als we geen conclusies hebben, is het dat wel (omdat) er zijn waarschijnlijk conclusies die ze niet willen geven,‘ vermoedde de generaal.

In reactie op het bombshell-rapport van Hersh, dat met de vinger naar de VS wees, beweerde Trinquand dat het verhaal niet alleen plausibel is, maar ook verifieerbaar door vrijwel iedereen dankzij de tegenwoordig beschikbare online volgdiensten voor vliegtuigen en vaartuigen.

In zijn artikel beweerde Hersh dat duikers van de Amerikaanse marine in juni 2022 bommen hadden geplant op de onderzeese pijpleidingen om gas van Rusland naar Duitsland te pompen onder het mom van de BALTOPS 22 NAVO-oefening in de Oostzee.

Volgens de onthulling werden de explosieven drie maanden later tot ontploffing gebracht met een signaal op afstand verzonden door een sonarboei die was gedropt door een P8-surveillancevliegtuig van de Noorse marine.

Washington heeft consequent elke betrokkenheid bij de sabotage ontkend, terwijl Russische topambtenaren hebben opgeroepen tot een VN-onderzoek naar wat president Vladimir Poetin heeft beschreven als een “daad van internationaal terrorisme.”