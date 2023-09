Während der Oberste Gerichtshof rassenbewusste Zulassungsrichtlinien an der Harvard University und der University of North Carolina in Chapel Hill aufhob, nahm er Militärschulen davon aus. In einer Fußnote im Juni-Gutachten des Obersten Gerichtshofs wurde anerkannt, dass die Regierung der Vereinigten Staaten behauptete, dass „rassenbasierte Zulassungsprogramme die Interessen an den Militärakademien unserer Nation weiter verstärken“.

Da keine Militärakademie Partei sei, erklärten die Richter, dass sich das Gutachten nicht mit der Zulassungsfrage an diesen Schulen befasse, „angesichts der potenziell unterschiedlichen Interessen, die Militärakademien möglicherweise vertreten“.

SFFA argumentiert jedoch, dass die Schule „keine Rechtfertigung für die Verwendung rassenbasierter Zulassungen“ habe und dass West Point „nicht von der Verfassung ausgenommen“ sei, da dies an anderen Universitäten illegal sei. SFFA-Präsident Edward Blum startete außerdem eine Website mit dem Titel „West Point Not Fair“, auf der Studenten gefragt werden, ob sie von West Point, der Naval Academy oder der Air Force Academy abgelehnt wurden.

„Im Laufe der Jahre waren sich die Gerichte der einzigartigen Rolle des Militärs im Leben unserer Nation und der damit verbundenen besonderen Überlegungen bewusst“, sagte Blum in einer Erklärung. „Allerdings rechtfertigt kein Maß an Respekt diese polarisierenden und unbeliebten Rassenklassifizierungen und -präferenzen bei der Zulassung zu West Point oder einer unserer Serviceakademien.“

Inhalt der Klage: Die 29-seitige Klage wurde bei der White Plains Division des Southern District Court von New York eingereicht. Die Klage befasst sich mit dem Zulassungsverfahren in West Point, das künftige Militäroffiziere ausbildet und äußerst selektiv ist. Die New Yorker Akademie schreibt den Gerichtsakten zufolge in jeder Klasse etwa 1.200 bis 1.300 Kadetten ein und nimmt weniger als 10 Prozent der Bewerber auf.

Bewerber werden gebeten, eine medizinische Untersuchung und einen körperlichen Fitnesstest zu bestehen und eine Nominierung durch ein Kongressmitglied, den Vizepräsidenten oder den Präsidenten zu erhalten. Anschließend müssen offiziell nominierte Studieninteressierte von der Zulassungsstelle von West Point angenommen werden.

Die Klage der SFFA stellt die Rassenpräferenzen der Zulassungsstelle und der Schule in Frage Antidiskriminierungsrichtlinie auf ihrer Website Darin heißt es: „Die Militärakademie der Vereinigten Staaten setzt sich voll und ganz für positive Maßnahmen ein.“

In der Klageschrift der SFFA heißt es, dass West Point bei ankommenden Kursen auf Rassenausgleich setzt und Maßstäbe dafür festlegt, wie viele Studenten, die Afroamerikaner, Hispanoamerikaner oder asiatische Amerikaner sind, aufgenommen werden. Die Gerichtsakten enthielten die Klassenzusammensetzungstabelle der Schule, die die Einschreibungen nach Rasse und Gesamtklassengröße aufschlüsselt.

„West Point unternimmt große Anstrengungen, um diese Rassenausgleichsziele zu erreichen“, heißt es in der Klage und fügte hinzu, dass der ehemalige Zulassungsdirektor einmal gesagt habe: „Vor ein paar Jahren wurde jeder qualifizierte afroamerikanische Bewerber (sic) angeboten.“ Aufnahme in West Point, aber das Ziel der Klassenzusammensetzung fehlte immer noch.’“

Was SFFA will: SFFA argumentiert, dass die Zulassungspraktiken von West Point gegen den fünften Verfassungszusatz verstoßen, der einen Grundsatz des gleichen Schutzes enthält, der für die Bundesregierung bindend ist. Außerdem werden zwei namentlich nicht genannte weiße Mitglieder aufgeführt, die „bereit und in der Lage“ sind, sich bei West Point zu bewerben, sobald die Rasse nicht mehr als entscheidender Faktor herangezogen wird.

Die Gruppe hat das Gericht gebeten, die Verwendung der Rassenzugehörigkeit durch die Institution für verfassungswidrig zu erklären und eine einstweilige Verfügung zu erlassen, um West Point daran zu hindern, bei Zulassungsentscheidungen die Rasse eines Bewerbers zu berücksichtigen oder zu kennen.

„Während des größten Teils seiner Geschichte hat West Point Kadetten nach Verdienst und Leistung bewertet“, heißt es in der Klage. „Amerikas Feinde kämpfen nicht unterschiedlich aufgrund der Rasse des befehlshabenden Offiziers, der sich ihnen entgegenstellt, Soldaten müssen Befehle ohne Rücksicht auf die Hautfarbe derjenigen befolgen, die sie geben, und die Realität auf dem Schlachtfeld gilt gleichermaßen für alle Soldaten, unabhängig von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit oder nationaler Herkunft.“ .“