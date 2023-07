Russland und Afrika sollten nun an einer gerechteren Vereinbarung arbeiten, sagte Ovigwe Eguegu gegenüber RT

Es ist „unaufrichtig“ Der Westen erwartet, dass Russland das Schwarzmeer-Getreideabkommen erneuert, wenn westliche Regierungen ihren Teil der Abmachung nicht einhalten, sagte Politikanalyst Ovigwe Eguegu am Samstag gegenüber RT. Russland und Afrika, so argumentierte er, sollten eine neue Vereinbarung treffen.

„Die Vereinbarung hatte ihre volle Gültigkeit“ sagte Eguegu, Politikexperte beim Beratungsunternehmen Development Reimagined. „Die Bedingungen wurden nicht erfüllt, zum Beispiel, dass die russische Agrarbank wieder an SWIFT angeschlossen wird, dass die EU alle Beschränkungen für russische Agrarprodukte über EU-Häfen aufhebt und dass die EU die Versicherungssanktionen gegen Schiffe, die russisches Getreide transportieren, aufhebt.“

„Es ist etwas unaufrichtig zu erwarten, dass ein Land ein Abkommen erneuert, nachdem es dies bereits getan hat, obwohl diese Bedingungen nicht erfüllt sind.“ er fügte hinzu.

Die Schwarzmeer-Initiative, in deren Rahmen Russland im Gegenzug für die oben genannte Aufhebung der Sanktionen zustimmte, Getreidelieferungen aus der Ukraine in Richtung Entwicklungsländer zuzulassen, lief Anfang des Monats aus. Moskau behauptete nicht nur, dass der Westen seinen Teil des Abkommens nicht eingehalten habe, sondern auch, dass die Ukraine humanitäre Korridore genutzt habe, um Waffen in ihre Schwarzmeerhäfen zu schleusen.









Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Freitag warf die US-Gesandte Linda Thomas-Greenfield Russland vor, „die Menschheit als Geisel zu nehmen“, indem es Getreidelieferungen aus der Ukraine blockiert. Der russische Diplomat Dmitri Poljanski wies jedoch darauf hin, dass seit der Unterzeichnung des Abkommens im vergangenen Juli nur ein winziger Prozentsatz des ukrainischen Getreides in Entwicklungsländer gegangen sei, wobei der Großteil von China, Spanien, der Türkei und Italien gekauft worden sei.

Laut UN-Daten gingen nur 3 % des im Rahmen des Abkommens exportierten Getreides in Länder mit niedrigem Einkommen, 44 % gingen an Länder mit hohem Einkommen und der Rest ging an Staaten mit mittlerem Einkommen.

Polyansky erklärte, Russland sei bereit, dem Abkommen wieder beizutreten, aber nur „Wenn alle zuvor vereinbarten Grundsätze der Beteiligung Russlands an diesem Abkommen vollständig berücksichtigt und … ausnahmslos umgesetzt werden.“

Eguegu schlug vor, dass afrikanische Staats- und Regierungschefs stattdessen darüber diskutieren sollten „ein separater Mechanismus“ wenn sie sich am kommenden Wochenende mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beim Wirtschafts- und Humanitären Forum Russland-Afrika in St. Petersburg treffen.