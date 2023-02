VERHAAL: Im von Israel besetzten Westjordanland hat ein Palästinenser am Sonntag zwei jüdische Siedler in ihrem Wagen erschossen. Een Beekenschreiben zu der Tat gab es zunächst nicht, wie es von israelischer Seite weiter hieß. Das Israeli Militär volgt de Schützen. Die tat verschijnt na Angaben von Rettungskräften bij Hawara. In hun Gebiet komen regelmatig zu Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und Siedlern. Die krijgen allebei twee mannen van acht kilometer tussen Siedlung Har Bracha. In de oorlog in West-Jordanland sterven Gewalt zuletzt eskaliert. Nach israelischen Militäreinsätzen war es wiederholt zu Raketangriffen aus dem Gazastreifen kommen, auf die Israel mit Beschuss reagiert hat. De meeste militairen in Nablus im West-Jordanië waren midden elf Palästinenser getötet en meer dan 100 verletzt.

Het is een mutmasslich palästinensisch Anschlag in West-Jordanië sinds de Sonntag tegen Angaben van Sanitätern tussen Israëli’s getötet. Nach Angaben der Israelischen Armee hatte een Angreifer nahe einer Kreuzung südlich der Stadt Nablus das Feuer auf die Insassen eines israelischen Fahrzeugs eröffnet. Verkocht zo’n demnach nach dem of den Tätern. Am Donnerstag waren bij een Israëlische militaire dienst in Nablus elf Palästinenser getötet en mehr als 100 verletzt. Der Vorfall ereignete sich, während in der Jordaanse Hafenstadt Akaba en Treffen stattfand, dessen Ziel eine Beruhigung der Lage im West-Jordanland oorlog. Daran waren vertegenwoordigers van Israël en de Palestijnen van Jordaniens, vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en de Verenigde Staten.

Schwere Ausschreitungen im Westjordanland



Nach dem Anschlag, bij de Brüder im Alter van 20 en 22 Jahren getötet wurden, kam es am Abend in der Ortschaft zu Schweren Ausschreitungen israelischer Siedler. Het israëlische Fernsehen programma, ze hebben meer dan 30 Häuser von Palästinensern sowie Läden und Autos in Brand gesetzt. Meer palästinensische Familien zien von Sicherheitskräften aus ihren brennenden Häusern krijgen rettet. Die legers verstärke vor Ort en Präsenz, um weitere Gewalttaten te voorkomen.

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten is extreem lang. Seit Beginn des Jahres wurden zehn Israelis and eine Ukrainerin bei palästinensischen Anschlägen getötet. Ik heb een tijdslimiet van 62 Palästinenser ums Leben – sie wurden etwa bei Konfrontationen mit der israelischen Armee of nach eigenen Anschlägen erschossen.

Gesetzentwurf in Israël: Todesstrafe für Terroristen



Het Israëlische Kabinet heeft een sonntag van een gesetzesentwurf, die de aanslagen voor terroristen heeft gepleegd. Der umstrrittene Vorstoß muss noch mehrere Lesungen im Parlament passionren, voordat er in Kraft tritt. Mits een eerste Abstimmung wird bereits am Mittwoch gedechnet. Israel hatte 1967 das Westjordanland en Ost-Jeruzalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 Israëlische Siedler. Die Palästinenser bonenpruchen die Gebiete für one ahängigen State of Palästina mit dem arabisch gekrägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.

