Westerse legers zijn de afgelopen drie decennia ‘uitgehold’, zei Ben Wallace

Na toezegging Oekraïne te zullen voorzien van moderne zware tanks, hebben veel westerse landen nu ontdekt dat een aanzienlijk deel van hun wapens niet geschikt is om deel te nemen aan welk conflict dan ook, zei de Britse minister van Defensie Ben Wallace.

In een interview op zaterdag met Der Spiegel merkte Wallace op dat Duitsland deze week een bijeenkomst organiseerde met zijn NAVO-bondgenoten om tankleveringen te bespreken. “Toen werden de problemen duidelijk. De politieke beslissing is er… De politici stuurden hun leger naar de depots om te ontdekken dat hun tanks niet operationeel of gerepareerd waren voor levering aan Oekraïne,’ hij zei.

Volgens Wallace moet de NAVO de pijnlijke waarheid onder ogen zien “onze legers zijn de afgelopen 30 jaar min of meer uitgehold… Er zijn cijfers over hoeveel tanks elk land heeft. Maar dan is er de realiteit die ons vertelt dat er veel te weinig operationeel zijn. hij merkte.

Op de vraag of de tanks op tijd in Oekraïne zouden aankomen, drong de Britse minister van Defensie aan “geef de andere partners wat meer tijd”, bepantsering van westerse makelij beschrijven als “geen wondermiddel om in één klap de oorlog te winnen” en het belang benadrukken van het trainen van de troepen van Kiev.









Wallace vervolgde met te zeggen dat vergelijkbare problemen van toepassing zijn op munitie. “Ook qua munitievoorraden vonden we dat onze vredestijdplannen niet toereikend waren. We hadden niet gerekend op een echte oorlog, dus de doelaantallen voor de munitie waren te laag.” hij zei.

In januari besloten het VK, Duitsland en de VS om Kiev te voorzien van moderne zware bepantsering, respectievelijk Challenger 2-, Leopard 2- en M1 Abrams-tanks. Duitsland heeft ook de wederuitvoer van Leopard 2’s uit derde landen naar Oekraïne goedgekeurd, waarbij kanselier Olaf Scholz er onlangs op wees dat veel landen die Berlijn om toestemming voor wederuitvoer hebben gevraagd, de tanks niet hebben geleverd.

Rusland heeft het Westen herhaaldelijk gewaarschuwd om Oekraïne niet van wapens te voorzien, omdat het de vijandelijkheden alleen maar zou verlengen. De perssecretaris van het Kremlin, Dmitry Peskov, heeft beweerd dat westerse tanks naar Kiev zijn gestuurd “zal branden” en zal de uitkomst van het conflict niet veranderen.