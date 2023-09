Sling-TV Sehen Sie sich die Premier League auf USA Network ab 35 $ pro Monat an Siehe bei Sling TV

Man City steht am Samstag vor einem harten ersten Test seiner Titelqualifikationen, wenn es nach Ost-London reist, um gegen den ungeschlagenen West Ham anzutreten.

Nachdem Trainer David Moyes in der letzten Saison mit dem Abstieg geflirtet hatte, scheint er die Leistung der Hammers wieder in die Form gebracht zu haben, die sie noch vor ein paar Saisons zu den Top-4-Anwärtern gemacht hat, wobei Jarrod Bowen und Michail Antonio starke Torstarts hingelegt haben neuer Ausdruck.

Das Spiel am Samstag gibt dem aktuellen Tabellenführer City einen Vorgeschmack auf das, was hätte sein können: Lucas Paqueta soll im Mittelfeld der Gastgeber auflaufen, nur wenige Wochen nachdem ein Wechsel des brasilianischen Stars zum Titelverteidiger aufgrund einer Untersuchung des Fußballverbands gescheitert war in mögliche Verstöße gegen die Wettregeln durch den Spieler.

Im Folgenden stellen wir die besten vor Live-TV-Streaming-Dienste damit Sie die ganze Action live verfolgen können, wo auch immer Sie sich auf der Welt befinden.

Lucas Paqueta, Mittelfeldspieler von West Ham, scheiterte im Sommer an einem wichtigen Wechsel zu Manchester City, da Bedenken hinsichtlich einer Wettermittlung durch FA und FIFA aufkamen. Nigel French/Sportsphoto/Allstar/Getty Images

West Ham gegen Man City: Wann und wo?



West Ham United empfängt Manchester City am Samstag, den 16. September, im Londoner Stadion. Der Anpfiff ist für 15:00 Uhr BST (10:00 Uhr ET, 7:00 Uhr PT, 12:00 Uhr AEST) geplant.

So können Sie das Spiel West Ham gegen Man City über ein VPN von überall aus online ansehen

Wenn Sie das Spiel nicht lokal ansehen können, benötigen Sie möglicherweise eine andere Möglichkeit, das Spiel anzusehen – hier kann die Verwendung eines VPN nützlich sein. Ein VPN ist auch der beste Weg, um zu verhindern, dass Ihr ISP Ihre Geschwindigkeit am Spieltag drosselt, indem es Ihren Datenverkehr verschlüsselt. Es ist auch eine gute Idee, wenn Sie auf Reisen sind und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und dieses hinzufügen möchten eine zusätzliche Ebene der Privatsphäre für Ihre Geräte und Anmeldungen.

Mit einem VPN können Sie Ihren Standort auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop virtuell ändern, um Zugriff auf das Spiel zu erhalten. Wenn Ihnen also Ihr Internetprovider oder Mobilfunkanbieter eine IP-Adresse zugewiesen hat, die Ihren Standort fälschlicherweise in einer Sperrzone anzeigt, kann ein VPN dieses Problem beheben, indem es Ihnen eine IP-Adresse in Ihrem korrekten, nicht gesperrten Bereich zuweist. Die meisten VPNs, wie unser Wahl der Redaktion, ExpressVPNMachen Sie es wirklich einfach, dies zu tun.

Die Verwendung eines VPN zum Ansehen oder Streamen von Sportarten ist in jedem Land, in dem VPNs legal sind, einschließlich den USA, Großbritannien und Kanada, legal, sofern Sie über ein legitimes Abonnement für den Dienst verfügen, den Sie streamen. Sie sollten sicherstellen, dass Ihr VPN korrekt eingerichtet ist, um Lecks zu verhindern: Selbst wenn VPNs legal sind, kann der Streaming-Dienst das Konto von jedem kündigen, der seiner Meinung nach korrekt angewendete Blackout-Beschränkungen umgeht.



Livestream West Ham gegen Man City in den USA

Das Spiel zwischen West Ham und Man City am Samstag läuft auf USA Network, auf das Sie als Teil Ihres Kabelpakets oder im Internet zugreifen können NBC Sports-Website mit einem gültigen Login und kann über Sling TV und andere teurere Streaming-TV-Dienste gestreamt werden.

Der Blue-Plan von Sling TV beinhaltet USA Network, was ihn zu einer großartigen Option für diejenigen macht, die Premier League-Action sehen möchten. Es kostet 35 US-Dollar pro Monat und umfasst über 40 Kanäle, darunter auch andere Sportkanäle wie ESPN und FS1.

Kann ich das Spiel West Ham gegen Man City in Großbritannien live übertragen?

Aufgrund der traditionellen Anstoßsperre am Samstag um 15 Uhr ist es keinem Sender gestattet, dieses Spiel im Vereinigten Königreich live zu übertragen. Dies verbietet zu diesem Zeitpunkt die Ausstrahlung von Spielen in der Region, um die Zuschauerzahlen in der gesamten englischen Fußballpyramide zu schützen.

Das bedeutet auch, dass Sie, wenn Sie privat oder beruflich in Großbritannien unterwegs sind, das Spiel aufgrund der Geoblockierung wahrscheinlich nicht so sehen können, wie Sie es normalerweise zu Hause tun würden.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, dies zu umgehen. Durch die Verwendung von a VPNWie oben erläutert, können Sie als Standort ein Land festlegen, in dem das Spiel übertragen wird, und von dort aus fortfahren.

Livestream des Spiels West Ham gegen Man City in Kanada

Wenn Sie West Ham vs. Man City live in Kanada streamen möchten, müssen Sie Fubo Canada abonnieren. Der Dienst verfügt über Exklusivrechte für diese Premier-League-Saison.

FuboTV ist die Anlaufstelle für Kanadier, die in dieser Saison die Premier League mit exklusiven Streaming-Rechten für jedes Spiel sehen möchten. Es kostet 25 CAD pro Monat, Sie können jedoch etwas Geld sparen, indem Sie vierteljährlich oder jährlich zahlen.

Livestream des Spiels West Ham gegen Man City in Australien

Fußballfans in Down Under können dieses EPL-Spiel auf dem Streamingdienst Optus Sport verfolgen, der in dieser Saison jedes einzelne Spiel der Premier League in Australien live überträgt.

Mit den exklusiven Rechten, jedes EPL-Spiel dieser Saison sowie Spiele der deutschen Bundesliga und der spanischen La Liga live zu übertragen, ist der Streaming-Dienst Optus Sport ein besonders großer Anziehungspunkt für australische Fußballfans. Wenn Sie bereits Optus-Netzwerkkunde sind, können Sie sich Optus Sport zu einem reduzierten Preis sichern, mit Rabatten, die den Preis auf nur 7 AU$ pro Monat senken. Wenn nicht, beginnt ein eigenständiges Monatsabonnement für den Dienst bei 25 AU$.

Kurze Tipps zum Streamen der Premier League über ein VPN