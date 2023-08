Laut talkSPORT hat West Ham sein Interesse an Ajax-Star Edson Alvarez verstärkt.

Der Mittelfeldspieler steht dem Wechsel offen gegenüber, da David Moyes den Spieler gerne diesen Sommer ins Londoner Stadion holen möchte.

2 Alvarez gilt als potenzieller Neuzugang für West Ham

2 Der Mittelfeldspieler ist an einem Wechsel zu den Hammers interessiert, von denen erwartet wird, dass sie ihr Interesse verstärken Bildnachweis: Getty

Der 25-Jährige ist ein Top-Ziel für die Hammers, die ihren Kader für die neue Saison verstärken wollen.

Als mexikanischer Nationalspieler mit 68 Länderspielen wechselte Alvarez 2019 vom Club de Football America zum aktuellen Verein Ajax.

Seit seinem Wechsel in die Eredivisie kam er auf 147 Einsätze und erzielte dabei sieben Tore.

Als defensiver Mittelfeldspieler könnte Alvarez als idealer Ersatz für Declan Rice angesehen werden.

Rice schloss Anfang des Sommers einen Wechsel zu Arsenal im Wert von 105 Millionen Pfund ab, ein Deal, von dem erwartet wurde, dass er einen enormen Aufschwung auf dem Transfermarkt für die Hammers auslösen würde.

Allerdings hat Moyes noch keine Neuverpflichtungen vorgenommen, was ihn dazu veranlasste, auf einer Transfer-Website sieben Positionen auszuschreiben, um neue Gesichter zu gewinnen.

West Ham wurde mit James Ward Prowse in Verbindung gebracht, talkSPORT geht jedoch davon aus, dass ein „Nimm es oder lass es“-Angebot in Höhe von 30 Millionen Pfund von Southampton abgelehnt wurde, was die Hammers dazu veranlasste, andere Ziele zu verfolgen.