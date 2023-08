West Ham hat diesen Sommer neue Anstrengungen unternommen, um Spieler zu verpflichten, indem es angeblich die benötigten Positionen auf TransferRoom auflistet.

Die Hammers müssen in diesem Sommer noch einen Senior verpflichten und sind die einzige Premier-League-Mannschaft, die dies tut.

4 Rices Wechsel zu Arsenal brachte West Ham enorme Einnahmen ein Bildnachweis: Getty

4 Doch die Mannschaft von David Moyes blieb auf dem Transfermarkt stumm Bildnachweis: Getty

Vereinskapitän Declan Rice wurde für 105 Millionen Pfund an Arsenal verkauft, aber West Ham hat es bisher versäumt, die Mittel in neue Spieler zu reinvestieren.

Ein Angebot im Wert von 30 Millionen Pfund für James Ward-Prowse wurde von Southampton abgelehnt, und auch ein Angebot für den Verteidiger von Manchester United, Harry Maguire, wurde abgelehnt.

Die Hammers sind nur noch etwas mehr als eine Woche von der Rückkehr in die Premier League entfernt, einem Auswärtsspiel in Bournemouth am kommenden Samstag.

Daher sieht es so aus, als hätten sie zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um vor der bevorstehenden Kampagne neue Gesichter zu gewinnen.

The Athletic berichtet, dass West Ham den Online-Marktplatz TransferRoom genutzt hat, auf dem Vereine Spieler kaufen und verkaufen sowie für sie werben können.

Sieben Positionen sollen vom Verein im Auge behalten werden: ein Linksverteidiger, ein Innenverteidiger, ein defensiver Mittelfeldspieler, ein zentraler Mittelfeldspieler, ein Flügelspieler, die Nummer 10 und ein Stürmer.

Die Situation von West Ham sorgte sogar beim Pizzagiganten Dominos für Humor, der sich frech über die mangelnden Ausgaben äußerte.

Der ehemalige Hammers-Verteidiger und talkSPORT-Experte Stuart Pearce macht sich noch keine Sorgen, wenn man bedenkt, dass der Transfermarkt noch offen ist.

4 West Ham muss nach dem Sieg in der Europa Conference League in der letzten Saison nun weitermachen Bildnachweis: Getty

„Das Wichtigste ist, wie sie das Geld ausgeben“, sagte er am Freitagmorgen zu White and Jordan. „Wenn West Ham nur Declan ersetzen wollte, ist das einfach. Sie nehmen einfach einen Großteil Ihres Budgets in Anspruch, das Sie erhalten haben.“ dieser Dezember-Deal.

„Was West Ham meiner Meinung nach nach seiner Ligaleistung im letzten Jahr braucht, sind wahrscheinlich drei bis fünf Spieler, die das, was wir im Kader haben, ergänzen und die Mannschaft verbessern.“ Sie versuchen also, das Geld so weit wie möglich zu verteilen und einen guten Gegenwert zu erzielen.

„Ich hätte gedacht, dass sie diesen Sommer über ein gesundes Budget verfügen würden. Declan kam von der Akademie und wechselte für gutes Geld, aber es könnte sein, dass zusätzlich zu diesem Geld auch Finanzmittel zur Verfügung stehen, die man für die Spieler ausgeben kann.“

„Letzte Saison haben sie, glaube ich, etwa 150 Millionen Pfund für Spieler ausgegeben, also ist David Sullivan rausgegangen und hat den Manager mit Geld versorgt, er hat Leute wie (Nayef) Aguerd und (Lucas) Paqueta und ein oder zwei andere geholt.“

4 Trotz mangelnder Aktivität bleibt Pearce hinsichtlich der Ausgaben gelassen

„Jetzt besteht kein Zweifel daran, dass der Verein in einer angemessen starken Position ist. Wenn man die letzten drei Jahre betrachtet, belegten sie in der Premier League den 6. und 7. Platz und gewannen dann die Europa Conference League-Trophäe.

„Es ist also ein wirklich guter Zeitpunkt, jetzt zuzuschlagen. Die Tatsache, dass sie bisher niemanden verpflichtet haben, würde mich nicht in Panik versetzen. Wenn das Transferfenster schließt, ist das etwas anderes, wenn wir bis dahin niemanden verpflichtet haben.“ Gegenstand.“