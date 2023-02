West Ham Frauen 0 – 7 Chelsea Frauen

Sam Kerr erzielte vier Tore, als Chelsea, Tabellenführer der Women’s Super League, West Ham im Chigwell Construction Stadium mit 7:0 besiegte und damit das Finale des Continental Tyres League Cup erreichte.

Die Irons hatten Arsenal am Sonntag in ihrem WSL-Spiel zu einem torlosen Unentschieden geführt, waren jedoch fassungslos, als Chelsea innerhalb der ersten 22 Minuten in Dagenham mit 3: 0 in Führung ging.

Kerr verwandelte einen Freistoß am langen Pfosten, um die Blues nach nur vier Minuten in Führung zu bringen.

Bevor sich die Heimmannschaft neu formieren konnte, gerieten sie weiter in Rückstand, als Lauren James die rechte Seite durchbrach und Fran Kirby bediente, der in den Strafraum raste und einen Flachschuss in die untere Ecke bohrte.

Kerr schoss in ihrer Sekunde des Abends, nachdem Erin Cuthbert einen verirrten Pass über die Abwehrlinie von West Ham gestürzt hatte, um den Australier nach vorne zu bringen, der eine Berührung nahm, bevor er den Ball in die obere Ecke schoss.

Kurz vor der Pause ging Kirby nach einem langen Pass nach oben, aber Chelsea hielt den Fuß unten.

Bild:

Fran Kirby humpelte aus Chelseas Halbfinalsieg im Ligapokal bei West Ham





In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gab es eine weitere unberechenbare Verteidigung gegen die Irons, als Hawa Cissoko vor einem Rückpass umkippte, der Ball in den Strafraum rollte und Kerr an ihrer australischen Landsfrau Mackenzie Arnold vorbeischob, um ihr Triple zu vervollständigen.

Um etwas aus dem Unentschieden zu retten, nahm West Ham-Manager Paul Konchesky vier Änderungen für die zweite Halbzeit vor, in denen die Neuverpflichtung von Shannon Cooke im Januar ein Debüt gab.

Chelsea hatte jedoch bald einen fünften, als James nach innen schoss, um an Arnold vorbei zu schießen, bevor West Hams unvergesslicher Abend verschlimmert wurde, als die eingewechselte Lucy Parker in der 56. Minute mit einer Verletzung ausgewechselt wurde.

Kerr nickte in ihrem vierten von Eve Perissets Kreuz zur vollen Stunde, wobei Guro Reitens abgefälschter Versuch in der 65. Minute die Flucht vollendete.

Chelsea – im Finale der letzten Saison von Manchester City geschlagen, um ihnen ein nationales Triple zu verweigern – trifft am 5. März im Selhurst Park auf Arsenal.

Was kommt als nächstes?

Während Arsenal am 5. März im Finale des Continental Cups auf Chelsea wartet, richtet die Mannschaft von Emma Hayes ihre Aufmerksamkeit auf ein weiteres Pokalspiel gegen die Gunners – mit einem Unentschieden in der fünften Runde des FA Cup in Kingsmeadow am 26. Februar.

West Ham ist auch im FA Cup dabei und empfängt am selben Tag Aston Villa.