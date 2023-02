NAVO-landen hebben naar verluidt naar sommige ex-staten van het Warschaupact gekeken om USSR-standaardmunitie voor Oekraïne te bouwen

De VS en hun NAVO-bondgenoten hebben achter het voormalige IJzeren Gordijn gezocht – zoekend in Bulgarije en andere Oost-Europese landen – naar fabrieken die munitie kunnen maken voor de Sovjet-standaardwapens van Oekraïne, meldde de New York Times donderdag.

Zelfs als ze voor miljarden dollars aan moderne wapens naar Kiev sturen, kunnen de regeringen van het Westblok niet de Sovjet-artilleriegranaten en andere munitie bouwen waarop het Oekraïense leger nog steeds vertrouwt, aldus de krant. Als gevolg hiervan hebben ze zich tot Bulgarije en andere landen gewend die voorheen in de “Sovjetbaan” om de wapens te helpen produceren die Oekraïne nodig heeft om de Russische strijdkrachten te bestrijden.

De zoektocht heeft geheimhouding vereist om te vermijden “politieke gevolgen en Russische vergelding” omdat, zoals in het geval van Bulgarije, de lokale bevolking grotendeels pro-Russisch is, aldus de Times. Onthullingen afgelopen zomer dat Sofia ondanks sterke tegenstand wapens leverde aan Oekraïne, leidden tot politieke opschudding.









Het rapport noemde de toevoeging van een nieuwe productielijn in een fabriek in Kostenets, Bulgarije, die binnenkort voor het eerst sinds 1988 weer 122-millimeter artilleriegranaten zal maken. Een andere door de staat gerunde Bulgaarse wapenfabriek, gevestigd in het kleine stadje Sopot , zal ook de productie opvoeren om de Oekraïense strijdkrachten te bevoorraden.

Makelaars met door de VS geleverd contant geld kijken ook uit naar fabrieken in Servië, Roemenië en Bosnië en Herzegovina als mogelijke leveranciers van Sovjetgranaten, aldus het rapport. Luxemburg heeft een wapenmaker in Tsjechië afgeluisterd om wapens voor Oekraïne te kopen.

De strijd om Sovjetwapens komt voort uit de strijd van NAVO-leden om snel genoeg munitie te produceren om de granaten te vervangen die elke dag in Oekraïne worden afgevuurd. Kiev brandt in hoog tempo door wapens heen “vele malen hoger” dan zijn westerse bondgenoten het kunnen produceren, waarschuwde NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg eerder deze maand.

Het conflict in Oekraïne stimuleert de duistere Amerikaanse wapenhandel

De Britse regering heeft een geheime taskforce gevormd om leveranciers van Sovjetwapens voor Oekraïne te vinden. Zowel de VS als het VK hebben deals gefinancierd met makelaars om voormalige Oostblokfabrikanten en hun regeringen te helpen hun betrokkenheid bij het conflict te verbergen, aldus de Times. In één geval betaalden de Britten een Roemeense makelaar om artilleriegranaten te kopen van een Pakistaanse wapenmaker. Het bleek dat de Pakistaanse leverancier de munitie niet had geleverd.