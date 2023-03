VERENIGDE NATIES (AP) – De Verenigde Staten, hun westerse bondgenoten en experts hebben de schijnwerpers gericht op de erbarmelijke mensenrechtensituatie en de toenemende repressie in Noord-Korea tijdens een VN-bijeenkomst vrijdag die China en Rusland aan de kaak stelden als een gepolitiseerde stap die de spanningen waarschijnlijk verder zou doen escaleren. het Koreaanse schiereiland.

China blokkeerde de VS om de informele vergadering van de Veiligheidsraad wereldwijd op internet uit te zenden, een beslissing die door de Amerikaanse ambassadeur Linda Thomas-Greenfield werd bekritiseerd als een poging om de “wreedheden” van Noord-Korea voor de wereld te verbergen.

Webcasting vereist instemming van alle 15 raadsleden. Maar de Amerikaanse gezant zei dat de inspanning van Peking tevergeefs was, omdat de bijeenkomst openbaar zal worden gemaakt en de VS en vele anderen zich zullen blijven uitspreken tegen Pyongyangs mensenrechtenschendingen en bedreigingen voor de internationale vrede.

James Turpin, een hoge functionaris bij het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, zei dat de aanhoudende spanningen op het Koreaanse schiereiland een bedreiging vormen voor de regionale en internationale vrede en veiligheid, en “deze spanningen kunnen niet los worden gezien van de erbarmelijke mensenrechtensituatie in de Democratische Volksrepubliek Korea’, de officiële naam van het Noorden.

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie begin 2020 is Noord-Korea geïsoleerd. De Verenigde Naties hebben geen internationaal personeel in het land en Turpin zei dat dit “samenvalt met een toename van de onderdrukking van burgerrechten en politieke rechten”.

Hij wees op strengere overheidsmaatregelen om te voorkomen dat mensen toegang krijgen tot informatie van de buitenwereld, een extreem niveau van toezicht, het willekeurig doorzoeken van huizen van mensen naar materiaal dat niet door de staat is geautoriseerd, en straffen voor iedereen die probeert basisrechten uit te oefenen, waaronder vrijheid van meningsuiting, godsdienst en vreedzame vergadering.

Elizabeth Salmon, de speciale VN-onderzoeker voor mensenrechten in Noord-Korea, benadrukte ook “de onderlinge afhankelijkheid van internationale vrede en veiligheid en mensenrechten”, en zei dat vrede en denuclearisatie niet kunnen worden aangepakt zonder rekening te houden met de huidige mensenrechtenschendingen.

Ze vertelde de vergadering dat de beperkte beschikbare informatie aantoont dat het lijden van het Noord-Koreaanse volk is toegenomen en dat hun toch al beperkte vrijheden zijn afgenomen. Toegang tot voedsel, medicijnen en gezondheidszorg blijft een prioriteit, “mensen zijn doodgevroren tijdens de koude periodes in januari”, en sommigen hadden geen geld om hun huizen te verwarmen, terwijl anderen gedwongen werden op straat te leven omdat ze hun huizen als laatste redmiddel.

Xing Jisheng, een adviseur bij de Chinese VN-missie, bekritiseerde de VS voor het bespreken van mensenrechten in de Veiligheidsraad, wiens mandaat het waarborgen van internationale vrede en veiligheid is, en zei dat het “op geen enkele manier constructief is”. In plaats van de spanning te verminderen, zei hij, “kan het conflict eerder worden geïntensiveerd, en daarom is het een onverantwoordelijke zet.”

“Het gebruik van UN WebTV voor live-uitzendingen is een verspilling van VN-middelen”, voegde Xing toe. en steun het opheffen van sancties die van invloed zijn op het levensonderhoud van Noord-Koreanen en de verslechterende humanitaire situatie van het land.

Stepan Kuzmenkov, een senior adviseur bij de Russische VN-missie, herhaalde China’s verzet tegen het laten bespreken van mensenrechten door de Veiligheidsraad en zei dat er geen reden was om de bijeenkomst bijeen te roepen “die een duidelijke anti-Noord-Koreaanse inslag heeft”.

Hij beschuldigde de VS ervan mensenrechten te gebruiken “om rekeningen te vereffenen met regeringen die hen niet bevallen” en veroordeelde wat hij noemde “stromen van desinformatie” over Noord-Korea die door de VS en zijn bondgenoten werden verspreid “onder het voorwendsel dat ze proberen mensenrechten beschermen.”

“Wat we zien is dat de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan zich bezighouden met agressieve, militaristische activiteiten, waardoor de spanningen in Noordoost-Azië toenemen en de veiligheid van landen in de regio in gevaar komt”, zei Kuzmenov. “De Amerikanen negeren initiatieven die de spanningen zouden helpen verlichten, evenals de inhoudelijke en constructieve signalen (Noord-Koreaanse leider) die Kim Jong-un afgeeft, die zouden kunnen leiden tot een mogelijke de-escalatie.”

De Amerikaan Thomas-Greenfield wierp tegen dat “de wijdverbreide schendingen van de mensenrechten door het regime en de bedreigingen voor onze collectieve veiligheid niet duidelijker kunnen zijn.”

Noord-Korea’s programma’s voor ballistische raketten en massavernietigingswapens vormen een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid en zijn “onlosmakelijk verbonden met de schendingen van de mensenrechten door het regime”, zei ze.

“In de DVK gaat het najagen van massavernietigingswapens altijd boven de mensenrechten en de humanitaire behoeften van de bevolking”, zei Thomas-Greenfield.

Edith M. Lederer, The Associated Press

