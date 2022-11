Wessex 18L Nass- und Trockensauger im Test

Auf einen Blick Vorteile Billig

Gute Saugleistung

Saugt Flüssigkeit auf Nachteile Schwache Staubbeutel aus Papier

Staubbeutel sind bei Toolstation teuer

Sehr einfache Verarbeitungsqualität Unser Urteil Ein kostengünstiger Staubsauger, der beim Aufsaugen von Unordnung hervorragende Arbeit leistet

Staubsauger können viel kosten, und wenn Sie nur einen billigen für Ihre Garage, Ihren Lieferwagen oder sogar Ihr Zuhause suchen, sieht einer, der weniger als vierzig Pfund kostet, sicherlich verlockend aus.

Der Wessex 18-Liter-Nass- und Trockensauger ist das Einstiegsmodell mit 20-Liter- und 30-Liter-Versionen (mit Metalltrommeln), die mehr Kapazität bieten.

Wie der Name schon sagt, kann er auch Flüssigkeiten aufsaugen. Und als Bonus kann es auch als Gebläse dreifach arbeiten.

Aber sollten Sie einen statt eines viel teureren Bodenstaubsaugers wie einem Henry kaufen? Lesen Sie weiter und finden Sie es heraus.

Funktionen & Design

Es besteht kein Zweifel, dass Sie bekommen, wofür Sie bezahlen. Alles ist aus Kunststoff, einschließlich der Verlängerungsrohre, die zusammengedrückt und mit der Bodenbürste verbunden werden.

Keines der Zubehörteile fühlt sich hochwertig an, und es gibt keine Winkeleinstellung an der Bodenbürste: Sie ist fest. Es ist schwenkbar, aber der starre Winkel kann schmerzhaft sein, wenn Sie nicht viel Platz haben.

Es hat vorne Borsten und hinten ein Gummiblatt, das hauptsächlich für den Nassgebrauch geeignet ist. Es ist für harte Böden konzipiert, da diese sich nicht zurückziehen (wie es die Borsten eines Henry tun), um das Staubsaugen von Teppichen oder Vorlegern zu erleichtern.

Jim Martin / Gießerei

Sie erhalten eine Fugendüse, um in Ecken zu kommen, und einen Schlauchadapter, der zum Anschluss an den Auslass verwendet werden kann etwas Elektrowerkzeuge, mit denen Sie Sägespäne oder andere Arten von Schneid- oder Schleifstaub direkt aufsaugen können.

Die vier Lenkrollen müssen mit der Trommel verschraubt werden, die Schrauben sind so ziemlich das Einzige, was nicht aus Plastik ist.

Jim Martin / Gießerei

Es sind drei Staubbeutel aus Papier enthalten (auch kein Plastik), aber sie als „hochfeste“ Filterbeutel zu bezeichnen, geht zu weit. Sie fühlen sich an, als würden sie aufreißen, während Sie sie anbringen, und Sie müssen fest auf den Karton um die Öffnung herum drücken, um sicherzustellen, dass sie richtig befestigt sind. Wenn nicht, landet der Staub unten, unter der Tasche.

Mit 1,5m ist der Schlauch gerade noch lang genug und das 5m lange Stromkabel, wenn auch halb so lang wie ein Henry, reicht wohl auch aus. Schade nur, dass es keine Aufbewahrung dafür gibt, wenn Sie den Staubsauger nicht benutzen. Es gibt einen Haken, aber das war’s. Bei einem Henry wickelt sich das Kabel natürlich sauber im oberen Teil auf.

Jim Martin / Gießerei

Das Benutzerhandbuch erklärt gerade noch deutlich genug, wie man die drei Modi verwendet, erklärt aber nicht richtig, dass Sie beim Trockensaugen die HEPA-Verschlussmutter unter dem Motor anbringen müssen.

Wenn Sie eine verschüttete oder überschwemmte Flüssigkeit aufsaugen müssen, müssen der Beutel und die Sicherungsmutter entfernt werden, und Sie müssen den Schaumfilter um den Motor herum anbringen.

Sie können sie wie gewohnt absaugen, aber Sie können die Bürste nicht vollständig eintauchen, da sie auch Luft benötigt.

Um es zum Blasen zu verwenden, heißt es im Handbuch, dass der Beutel entfernt werden muss und Sie den Schlauch am Auslass am oberen Teil und nicht am Einlass an der Trommel befestigen.

Nichts davon dauert lange, aber es ist mühsam, den Beutel zu entfernen und wieder anzubringen, zum Teil, weil Sie die Trommel zuerst reinigen und trocknen müssen, aber auch, weil die Möglichkeit besteht, dass Sie den Beutel beim Entfernen oder Wiederanbringen beschädigen.

Leistung

Die gute Nachricht ist, dass der Wessex besser ist, als man für das Geld erwarten würde. Mit einer Saugleistung von 18 kPa ist er leistungsstärker als ein beutelloser Dyson und etwas weniger als ein Henry, aber im Gegensatz zu beiden bietet er keinen „Turbo“ -Modus, wenn Sie etwas mehr Saugleistung benötigen.

Im Einsatz stellte ich jedoch fest, dass der Wessex perfekt in der Lage war, Sägemehl und allgemeinen Werkstattschmutz aufzusaugen, und kam relativ gut mit größeren Stücken und dem einen oder anderen Blatt zurecht.

In ähnlicher Weise funktionierte es gut beim Staubsaugen eines Autos, beim Entfernen von getrocknetem Schlamm und kleinen Steinen von Teppichen und Krümeln von Sitzen.

Der einzige Aufsatz, den es nicht hat, der hätte nützlich sein können, ist ein kleiner Bürstenaufsatz zum Staubsaugen empfindlicherer Dinge. Aber das Wessex ist nicht wirklich dafür ausgelegt, und dafür war eindeutig kein Platz im Budget.

Zufällig war ein sintflutartiger Regen zu viel für die Dichtung an der Unterseite meines Garagentors, sodass ich die perfekte Gelegenheit hatte, das Nasssaugen auszuprobieren.

Dies funktionierte sehr gut und leitete schnell Wasser vom Garagenboden in den Zylinder. Sie können das Wasser dann auskippen, aber Sie müssen es ausspülen oder auf andere Weise reinigen und trocknen, bevor Sie einen Staubbeutel aus Papier wieder anbringen.

Jim Martin / Gießerei

Die Blasfunktion sollte, wie erwähnt, ohne montierten Beutel verwendet werden, funktioniert aber mit montiertem Beutel. Es wird keinen speziellen Laubbläser ersetzen, aber Sie könnten gelegentlich eine Verwendung dafür finden.

Preis & Verfügbarkeit

Sie können einen Wessex 18L Nass- und Trockensauger bei Toolstation kaufen, entweder in der Filiale oder online. Da es über 25 £ kostet, ist die Lieferung kostenlos, es sei denn, Sie möchten es am nächsten Tag, in diesem Fall kostet es einen zusätzlichen Fünfer.

Zum Zeitpunkt der Überprüfung hatte Toolstation 10 % Rabatt auf nur 34,98 £ – ein Schnäppchen.

Toolstation verkauft auch Packungen mit drei Staubbeuteln, aber absurderweise sind diese teurer als Henry HepaFlo-Beutel, die von viel besserer Qualität sind. Sie sollten besser eine größere Packung Universaltaschen bei Amazon oder eBay kaufen.

Rachel Ogden / Gießerei

Im Gegensatz dazu ist eine Henry mit 149 £ direkt vom Hersteller erheblich teurer. Sie können unseren ausführlichen Test des HVR160 lesen, um mehr zu erfahren. Es ist erwähnenswert, dass es, obwohl dieses Modell nur trocken ist, einen HWD 370 gibt, der auch Flüssigkeiten aufsaugen kann und den gleichen Preis wie Argos hat.

Urteil

Selbst zum vollen Preis ist der Wessex ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn Sie nach einem preiswerten Ladenstaubsauger suchen, um eine Garage oder einen Schuppen sauber zu halten oder nach Heimwerkerprojekten in Ihrem Haus aufzuräumen.

Nicht die beste Wahl, wenn Sie zu Hause täglich Staub saugen möchten: Beutellose, kabellose Stabstaubsauger sind dort fast alle vorzuziehen, auch wenn sie mehr kosten. Einige Empfehlungen finden Sie in unserer Zusammenfassung der besten Staubsauger.

Und wenn Sie darüber nachdenken oder einen Henry für den normalen Heimgebrauch (im Gegensatz zu einer Garage), dann lohnt es sich mit ziemlicher Sicherheit, das zusätzliche Geld für die bessere Verarbeitungsqualität, zusätzliche Anbauteile, zusätzliche Absaugung und Kabelaufbewahrung auszugeben. Der einzige Nachteil ist, dass ein Henry keine verschütteten Flüssigkeiten beseitigen kann.