Wespen: Der frühere Chef David Armstrong führt das Angebot für den angeschlagenen Premiership-Rugby-Club an | Rugby-Union-Nachrichten

Wespen wurden an den Rand des finanziellen Ruins getrieben

Ein ehemaliger Chef der von der Krise betroffenen Wasps führt ein Übernahmeangebot für den Premiership-Club an, das ihn vor dem drohenden Abstieg oder Aussterben bewahren könnte.

Sky News hat erfahren, dass David Armstrong, der 2017 als CEO von Wasps zurücktrat, mit Terminum Capital, einer Investmentfirma, an einem Angebot zum Kauf des Clubs und seines Coventry Arena-Stadions zusammenarbeitet.

Quellen in der Nähe der Versteigerung von Wasps, die nur wenige Tage vor der Insolvenz der Holdinggesellschaft stattfindet, sagten, das von Herrn Armstrong und Terminum Capital angeführte Angebot habe einen Wert von mehr als 50 Millionen Pfund, wobei weitere 12 Millionen Pfund für Betriebskapital vorgesehen seien .

Wespen, die am Sonntagnachmittag in einem Gallagher Premiership-Spiel Gastgeber für Northampton Saints sind, wurden in die Mannschaft gedrängt am Rande des finanziellen Ruins durch einen Schuldenberg, der eine unbezahlte Steuerrechnung enthält, die HM Revenue & Customs geschuldet wird.

Die Muttergesellschaft des Clubs, Wasps Holdings, reichte am 21. September eine Absichtserklärung ein, FRP Advisory, die Restrukturierungsfirma, als Verwalter zu ernennen.

Letzte Woche folgte eine zweite derartige Mitteilung.

Diese Einreichungen verschaffen den Unternehmen 10 Tage Atempause von den Gläubigern, während sie versuchen, einen Weg durch ihre finanziellen Probleme zu finden.

Wasps ist einer der ältesten Clubs im englischen Rugby und wurde 1867 in Hampstead, London, gegründet.

Es lag vor dem Spiel am Sonntag auf dem 11. Tabellenplatz.

„Eine starke Kombination‚

Personen, die der Versteigerung von Wasps nahe stehen, sagen, dass ein solventer Deal zum Kauf des Clubs und seines Stadions, entweder zusammen oder separat, unwahrscheinlich ist.

Das von Herrn Armstrong geleitete Angebot von Terminum Capital soll Premiership Rugby Limited, den Verwalter der Liga, und die Rugby Football Union, den Dachverband des Sports, aufgefordert haben, dass ein Geschäft, das durch ein Verwaltungsverfahren durchgeführt wird, nicht zum Abstieg des Vereins führen sollte.

Laut einem Rugby-Insider liegt es im Ermessen der Spielleitung, im Falle einer so genannten „fehlerlosen Verwaltung“ einen Punkteabzug anstelle einer Herabstufung vorzunehmen.

Das Wespenstadion umfasst Konferenz- und Banketteinrichtungen, von denen angenommen wird, dass sie das Interesse einer Reihe anderer Bieter geweckt haben, die nicht daran interessiert sind, den Rugby-Club selbst zu kaufen.

Oakwell Sports, eine der führenden auf Sport spezialisierten Unternehmensfinanzierungsfirmen Großbritanniens, und ihr Gründer Andrew Umbers sollen bei Armstrongs Angebot beratend tätig sein.

Ein Rugby-Experte sagte, die Kombination von Herrn Armstrongs Expertise und der von Oakwell biete eine „starke Kombination“, die die finanzielle Zukunft von Wasps sichern könnte.

„Wir haben einen Plan, um globale Talente hervorzubringen und eine größere Rugby-Community zu fördern“, sagte eine Person, die dem Angebot nahe steht.

„Gespräche in einem relativ fortgeschrittenen Stadium‚

Nach seinem Rücktritt als CEO von Wasps blieb Herr Armstrong bis 2021 als nicht geschäftsführender Direktor im Vorstand.

In einer Erklärung von Wasps Holdings von letzter Woche heißt es: „Seit der Einreichung der ursprünglichen Absichtserklärung am 21. September hat sich eine Reihe zusätzlicher potenzieller Investoren und Geldgeber gemeldet.

„Die Gespräche befinden sich jetzt in einem relativ fortgeschrittenen Stadium, und wir hoffen weiterhin, eine Einigung zu erzielen, die es der Gruppe und den darin sitzenden Unternehmen ermöglicht, voranzukommen.

„Wir möchten allen Beteiligten für ihr Engagement während dieses Prozesses und insbesondere für die konstruktive Unterstützung und Herangehensweise der RFU danken [Rugby Football Union] und PRL [Premiership Rugby].

„Dies wird weiterhin von entscheidender Bedeutung sein, da die Verhandlungen mit interessierten Parteien voranschreiten und wir mit beiden Organisationen im regelmäßigen Dialog bleiben.

„Obwohl die finanzielle Situation der Gruppe äußerst herausfordernd ist, bleiben wir optimistisch in Bezug auf ein positives Ergebnis und werden unsere Spieler, Mitarbeiter, Unterstützer, Partner, Anleihegläubiger und Lieferanten über den weiteren Verlauf dieses Prozesses auf dem Laufenden halten.“

Herr Armstrong war am Sonntag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Notlage von Wasps kommt, da Worcester Warriors, ein weiteres Mitglied der englischen Spitzengruppe, ebenfalls mit existenziellen Fragen konfrontiert ist, nachdem seine Muttergesellschaft letzte Woche Begbies Traynor als Administratoren ernannt hat.

Die finanziellen Herausforderungen, von denen eine Reihe von Vereinen betroffen sind, entstanden teilweise während der Covid-Pandemie, haben jedoch umfassendere Fragen zur Nachhaltigkeit des professionellen Spiels in England aufgeworfen.