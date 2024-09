Kronshagen. Deutsch meer Fläche en meer Orientierung bietet de new Wertstoffhof, der in Kronshagen eröffnet zijnt. De Gemeindeteil Kopperpahl is de Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde die de Ortsgrenze zur Nachbargemeinde Ottendorf ontsluit.

Gedurende de jaren dat we op de Wertstoffhof in Eckernförder Straße 256 wonen en met gebruiksgemak, raden we geen optimale omstandigheden aan. Nu de 1200 kwadratmeters groot zijn, zijn ze ook uiterst efficiënt, maar is het verkeer niet optimaal gepositioneerd en is de omgeving altijd groter dan de Lärm.

Neuer Wertstoffhof in Kronshagen hoed viel mehr Platz

Het enige dat ertoe doet, is nieuw op Ottendorfer Weg 63. Statt 1200 steps from 1700 Quadratmeter zur Verfügung, de Zufahrt is niet-compliziert, en Lärm dürfte in het kleine Gewerbegebiet met een klein groot Thema-signaal.

Voor Ralph Hohenschurz-Schmidt, Geschäftsführer van AWR GmbH, bedeutet de Umzug een “Riesenschritt” in het Vergleich van de vorige Verhältnissen. Vooral de nieuwe Ordnung der Anlage kommt den Kundinnen und Kunden aus seiner Sicht sehr entgegen.

AWR betreft Wertstoffhof in Kronshagen zelf

Het is dus een kwestie van tijd voordat de container arriveert, wat nog een lange weg is en dit dankzij het grote aantal spullen dat in augustus wordt opgeslagen. “Je kunt je eigen spullen klaarmaken voor je oriëntatie en de materialen gebruiken die je nodig hebt om containers klaar te maken”, zegt de AWR-chef. Ze zijn blij dat ze toegang hebben tot de omliggende gebieden in Kronshagen, die gemeenschappelijk zijn voor de anderen die op de 2500 Quadratmeter Platz wonen, maar die blij zijn te weten dat de Hohenschurz-Schmidt geen Zugelassen is.

Als u aandacht besteedt aan uw persoonlijke behoeften, zal de Wertstoffhof in Kronshagen van groot belang zijn voor uw AWR-eigenbelang. Met andere woorden: de samenwerking met het bedrijf zal volledig operationeel zijn. De componenten zijn de componenten van de grondstoffen op de Ottendorfer Road en de vorm van de bloemen in het werk van HR Bau GmbH passend voor hun toekomstig gebruik.

Het bedrijf Vollbehr in Kronshagen heeft een traditie

Met de Neueröffnung eindigt in Kronshagen een traditie. Ruim 125 jaar geleden was het bedrijf in Kronshagen volledig operationeel voor transport en afvalbeheer. Nu kunt u zien dat uw activiteiten voltooid zijn en dat u ze ook kunt beheren. Bovendien is het gezin, met een positieve relatie met het gezin, volop actief.

Jörg Vollbehr, bij de eröffnung met de vader van Jürgen en nog eens een oorlog, kon een beroep doen op de nutzung van een van de familie-eigenen bisherigen Standorts in Kopperpahl, noch op zijn angst. Darüber werd een man “in Ruhe nachdenken”, von Wohnen bis Gewerbe sei veeles denkbar, aber noch rein gar nichts entschieden.

Geoffnet is het nieuwe Wertstoffhof aan de Ottendorfer Weg 63 in Kronshagen kunt u de tijd van de dag nauwkeurig afsluiten: Montag, Dienstag, Donnerstag en Freitag von 9 bis 17 Uhr en Sonnabend von 9 bis 13 Uhr. Bij hun aankomst werd rekening gehouden met Schadstoffe wie Farben en andere Chemikalien.

