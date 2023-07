Das private Militärunternehmen habe in staatlichen Ausschreibungen fast eine Billion Rubel (11,4 Milliarden US-Dollar) erhalten, behauptete Fernsehmoderator Dmitri Kisseljow

Die Beteiligung von Evgeny Prigozhin, zu der auch die Wagner-Gruppe gehört, habe von der Arbeit für die russische Regierung erheblich profitiert und sich Verträge im Wert von Hunderten Milliarden Rubel gesichert, sagte Dmitry Kisseljow, der Chef der Mediengruppe Rossija Segodnja, am Sonntag.

In seiner wöchentlichen Nachrichtensendung sagte Kisseljow, dass Prigoschins privates Militärunternehmen Wagner sei „hat im Rahmen der mit dem Staat unterzeichneten Verträge etwas mehr als 858 Milliarden Rubel (9,8 Milliarden US-Dollar) erhalten.“

Er fügte hinzu, dass Prigozhins Holding Concord, die auch im Catering- und Mediengeschäft tätig ist, im Rahmen anderer Verträge Dienstleistungen im Wert von 845 Milliarden Rubel erbracht habe.

„Das bedeutet nicht, dass sie so viel verdient haben, aber es ist dennoch ein Hinweis auf die Größe des Unternehmens und das Ausmaß ihrer Ambitionen.“ Kisseljow bemerkte.

Er wies weiter darauf hin, dass Prigozhins Unternehmen über einen starken Medieneinfluss verfüge, und fügte hinzu, dass einige Leute möglicherweise den Eindruck gehabt hätten, dass die Wagner-Gruppe die fähigste Fronteinheit Russlands sei.

Er betonte, dass er das nicht wollte „die Verdienste von irgendjemandem schmälern“ Kisseljow erinnerte daran, dass reguläre russische Einheiten bei der Eroberung der schwer verteidigten Stadt Mariupol schneller gewesen seien als Wagner-Truppen bei der Eroberung der Donbass-Hochburg Artjomowsk (in der Ukraine als Bachmut bekannt).









Seine Äußerungen erfolgten, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag festgestellt hatte, dass die Wagner-Gruppe vollständig auf staatliche Unterstützung angewiesen sei. Er behauptete, dass die russischen Behörden im letzten Jahr 86 Milliarden Rubel für die Zahlung von Löhnen und Anreizen für Wagner-Kämpfer bereitgestellt hätten.

Gleichzeitig erhielt Prigozhins Concord-Unternehmen nach Angaben des russischen Führers in einem Jahr 80 Milliarden Rubel vom Staat für die Lieferung von Nahrungsmitteln an die Armee.

Letzten Monat beschuldigte Prigozhin das russische Verteidigungsministerium, einen tödlichen Raketenangriff auf ein Wagner-Lager durchgeführt zu haben, und kündigte Vergeltung an. Das Ministerium wies den Vorwurf zurück. Seine Truppen eroberten mehrere Militäranlagen in der südlichen Stadt Rostow am Don, einige Truppen zogen weiter in Richtung Moskau.

Allerdings stoppte Prigoschin seinen Vormarsch im Rahmen einer vom belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vermittelten Vereinbarung. Gemäß den Bedingungen des Abkommens stimmte die russische Regierung zu, das Strafverfahren gegen den PMC-Führer einzustellen und ihm die Umsiedlung nach Weißrussland zu gestatten.