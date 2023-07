Die Finanzinformationen von Robert Kennedy Jr. haben gezeigt, dass er bis zu 250.000 US-Dollar an dem digitalen Flaggschiff-Asset besitzt

Finanzielle Offenlegungen haben deutlich gemacht, dass der US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. Bitcoin im Wert von bis zu 250.000 US-Dollar besitzt, obwohl er zuvor behauptet hatte, er sei kein Investor in Kryptowährungen, berichtete CNBC am Freitag.

Kennedy ist seit Beginn seines Wahlkampfs ein konsequenter Befürworter der digitalen Währung und hat sie mehrfach auf Veranstaltungen und in den sozialen Medien gelobt.

Das sagte Kennedy auf einer großen Bitcoin-Konferenz in Miami im Mai „Ich bin kein Investor und ich bin nicht hier, um Anlageberatung zu geben.“ Auf der Konferenz kündigte er außerdem an, dass seine Kampagne die erste sein werde, die Bitcoin-Spenden in den USA annehmen werde.

Die von CNBC erhaltenen Finanzinformationen vom 30. Juni zeigten jedoch, dass er Bitcoin im Wert von 100.001 bis 250.000 US-Dollar besitzt.

Das Dokument enthält keine zusätzlichen Informationen darüber, wann oder von wem der Bitcoin gekauft wurde, sondern lediglich, dass er seit der Investition weniger als 201 US-Dollar zurückgegeben hat.

Laut Kennedys Wahlkampfmanager Dennis Kucinich wurden die Vermögenswerte nach seiner Rede auf der Konferenz im Mai und vor dem 30. Juni gekauft.

Laut CNBC erklärte Kennedys Wahlkampfteam zunächst, dass der Bitcoin seiner Frau gehöre und dass der Präsidentschaftskandidat keine Kryptowährung besitze.

„Die Investitionen gehörten nicht ihm, sondern seiner Frau. Er ist nicht in ihre Investitionsentscheidungen eingebunden.“ sagte das Team.









Kurz darauf veröffentlichte jedoch ein Wahlkampfvertreter eine neue Erklärung, in der er bestätigte, dass die Bitcoin-Investition tatsächlich Kennedys Investition sei, so die Quelle.

„Ich habe mich in meiner letzten Kommunikation geirrt. Herr Kennedy hält zwar eine Bitcoin-Investition, diese kam jedoch später. Zum Zeitpunkt der Bitcoin-Rede besaß er keine Kryptowährungsbestände.“ erklärte der Vertreter.

Ende Juni twitterte Kennedy und beschrieb Bitcoin als „Als Bollwerk gegen Totalitarismus und die Manipulation unserer Geldmenge weist es den Weg in eine Zukunft, in der Regierungsinstitutionen transparenter und demokratischer sind.“

Kennedy Jr. ist der Sohn des ehemaligen Generalstaatsanwalts und Senators Robert F. Kennedy und der Neffe des 35. US-Präsidenten John F. Kennedy. Seine Unterstützung kommt zu einer Zeit, in der die Securities and Exchange Commission hart gegen Kryptounternehmen vorgeht, da es in den USA keinen geeigneten Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte gibt.

