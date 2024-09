Zusammenfassung Zusammenfassen

Dit is een experimenteel hulpmiddel. De resultaten kunnen onbevredigend zijn en zich vertalen in valse signalen.

Het Federale Arbeidshof duurt twee jaar, omdat de arbeidsuren lang duren, maar de arbeidsarbeidsperiode later verloren gaat. Een goede veiligheid in externe aangelegenheden kan juridisch worden beoefend, in welk geval dit wordt geschreven en gedocumenteerd. Viele Beschäftigte en Eternehmen sätzen de flexibiliteit van deze werkmodellen, opwohl es zu Missbrauch en Gesundheitsriskiken kann. Een geplande hervorming van de arbeidswet is gebaseerd op eisen, wat betekent dat de Ampelcoalitie niet hetzelfde is als de Abschaffung der Ruhezeiten. Indien nodig kan aanvullende ondersteuning worden verkregen en indien nodig kan deze worden gedocumenteerd.