Die Tesla-Gigafabrik bei Berlin verguld als Vorzeigefabrik – um die gerne auch mal gestritten wird. Elon Musk strebt een Ausbau en, maar dafür braucht es meerdere zusätzliche Mitarbeiter. Een autobouwer kan altijd meer problemen krijgen, nieuwe mogelijkheden om te vinden.

De Amerikaanse elektroautobouwer Tesla heeft problemen met de belastingdienst van de Arbeitsagent Frankfurt (Oder). Gesucht würden Instandhalter, Elektriker, Maschinen- und Anlagenführer, Schichtleiter und Meister, sagte Agenturchef Jochem Freyer. Het rund een Jahr produceert Tesla in Grünheide bei Berlin Elektroautos. Dort arbeiten nach Unternehmensangaben derzeit rund 10.000 Beschäftigte.

“Wir haben gut 1400 Arbeitslose zu Tesla vermittelt”, zei Freyer. “Etwa die Hälfte war zuvor langzeitarbeitslos und hat Leistungen vom Jobcenter bezogen.” Tesla is niet bekend met de Brandenburger Landesregierung en Zugpferd für Investors. “Das Unternehmen is heute der größte industrylle Arbeitgeber and Ausbildungsbetrieb im Land Brandenburg. Een Vorhaben dieser Größe stärkt den Industriestandort and schafft Arbeitsplätze in onem zukunftsfähigen Feld”, zei SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. “Das seeht weitere Ansiedlungen nach sich, bei Zulieferbetrieben, aber auch darüber hinaus.” In Brandenburg zijn de gesamte Wertschöpfungskette von der Anoden- en Kathodensowie Zellfertigung bis hin zum fertigen Modul en zum Batterierecycling vertreten.

Über 4000 Autos rollen in dem Werk pro Woche vom Band – etwa 200.000 Fahrzeuge im Jahr. Die Zielmarke der eerste Ausbaustufe van 500.000 auto’s is zeker niet nicht tot half te hoog. Tesla-Chef Elon Musk hoed jedoch noch mehr vor. Er worden in die weitere Zukunft opgemerkt: Nicht weniger als een Million Autos im Jahr sollen es künftig werden, die in Brandenburg hergestellt werden. De eerste Antrag für den Ausbau der Produktion is in Land Brandenburg bereits gestellt, weitere Antrag – zum Beispiel für zusätzliche Gebäude – sollen follow. Die batterijvoeding in de Grünheide is de eerste die in de Verenigde Staten wordt gebruikt. Für den Ausbau des Autowerkes braucht der Tesla-Chef auch genügend Arbeitskräfte.