New York

CNN

—



Nadat een grote, systeemrelevante bank in het weekend in elkaar stortte, zorgde de bankencrisis ervoor dat financiële instellingen en toezichthouders maandag moesten worstelen om verspreiding ervan te voorkomen.

Credit Suisse, decennia lang gehinderd door wanbeheer, schandalen en slechte weddenschappen, bezweek uiteindelijk voor de opkomende wereldwijde bankencrisis. De verbluffende en snelle overname door rivaliserende UBS, georkestreerd door de Zwitserse autoriteiten zondag, heeft een gigantische, wiebelende dominosteen van tafel gehaald. Uren later stimuleerde een groep centrale banken van over de hele wereld de beweging van Amerikaanse dollars door het wereldwijde financiële systeem om leningen naar huishoudens en bedrijven te laten stromen en om ’s werelds grootste economieën te ondersteunen.

De vraag die beleggers en nerveuze klanten deze week beantwoord willen zien: What’s next? Staan andere banken op het punt om te vallen – of gered te worden? Zullen toezichthouders worden gedwongen om in te grijpen met meer reddingsplannen?

In de Verenigde Staten begon de bankencrisis bijna twee weken geleden met de plotselinge instortingen van Silicon Valley Bank en Signature Bank in een tijdsbestek van drie dagen. Dat veroorzaakte een schokgolf door het wereldwijde banksysteem.

Regionale banken met vergelijkbare profielen als de SVB, waaronder First Republic Bank (FRC), PacWest (PACW) en Western Alliance (WAL), wankelden de afgelopen week op het randje. Bezorgde klanten hebben tientallen miljarden dollars aan contanten van de kleinere banken gehaald en ondergebracht bij grotere instellingen die beter gekapitaliseerd zijn.

Om klanten hun opnames te betalen, hebben regionale banken zich ingespannen om aan voldoende contant geld te komen. First Republic ontving een week geleden een lening van 70 miljard dollar van JPMorgan Chase en donderdag nog een levenslijn van 30 miljard dollar van een consortium van 11 banken, georganiseerd door Amerikaanse toezichthouders. Dat lijkt nog steeds onvoldoende, aangezien de aandelen van First Republic vrijdag nog eens 33% kelderden.

Moody’s verlaagde de kredietrating van First Republic vrijdagavond naar junk-status en S&P verlaagde de rating van de bank naar junk-zondag. Moody’s zei dat de downgrade een weerspiegeling is van de verslechtering van het financiële profiel van de bank en van “aanzienlijke uitdagingen” waarmee de bank wordt geconfronteerd door haar afhankelijkheid van financiering op kortere termijn en met hogere kosten, terwijl klanten hun geld eruit rukken.

En veel andere banken, waarvan de identiteit waarschijnlijk nog geruime tijd onbekend zal blijven, hebben de afgelopen week noodleningen aangevraagd bij de Federal Reserve. Banken leenden vorige week een recordbedrag van $ 153 miljard uit het kortingsvenster van de Fed – een laatste redmiddel voor banken om snel toegang te krijgen tot contanten.

Het goede nieuws: die leningen duiden niet op iets inherent mis met het wereldwijde banksysteem. Geen van de banken die leenden van het kortingsvenster van de Fed, leende op secundaire kredietvoorwaarden – noodleningen die banken in moeilijkheden helpen het licht aan te houden. Die leningen komen met strenge beperkingen en meer toezicht van de Fed.

Het feit dat de door de Fed verstrekte leningen primair krediet waren “geeft aan dat Amerikaanse banktoezichthouders de banken die noodhulp nodig hadden als ‘gezond’ beschouwen en geen verhoogd risico op dreigend faillissement lopen”, aldus Jill Cetina, analist van Moody’s, in een nota aan investeerders vrijdag. .

Wereldwijde financiële regelgevers zijn het erover eens en gebruiken schijnbaar elke gelegenheid die ze kunnen krijgen om van de bergtoppen te schreeuwen dat het banksysteem veilig, gezond en rijk aan contanten is.

Het slechte nieuws: banken zijn over het algemeen misschien gezond, maar al dat lenen laat zien hoeveel druk er momenteel op het financiële systeem staat.

Spanning betekent dat banken weerstand kunnen bieden tegen het uitlenen van geld, waardoor de kredietwaardigheid van leners strenger wordt gecontroleerd. Dat betekent minder hypotheken en minder geld dat naar bedrijven stroomt, wat de wereldeconomie zou kunnen vertragen en mogelijk tot een recessie zou kunnen leiden.

Daarom grepen centrale banken zondag in. Hun gecoördineerde actie, zoals de wereld niet meer heeft gezien sinds de Europese schuldencrisis tien jaar geleden, vormt de eerste indicatie dat de bankencrisis langdurige en schadelijke gevolgen kan hebben voor de wereldeconomie.

De oplossing zou zijn dat klanten stoppen met het opnemen van deposito’s. Maar het banksysteem en de toezichthouders zouden de angst moeten bedaren voordat dat systeembreed gebeurt.

Daarom gaan er steeds meer stemmen op voor de Amerikaanse autoriteiten om alle deposito’s van klanten te garanderen, ongeacht of ze verzekerd of onverzekerd zijn. De Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corporation verzekert deposito’s bij in aanmerking komende banken tot $ 250.000 per rekening. Europese landen hebben soortgelijke programma’s.

Als toezichthouders alle deposito’s van elke omvang zouden verzekeren, vergelijkbaar met wat gebeurde met klanten van Silicon Valley Bank en Signature nadat die banken faalden, zou dat klanten het vertrouwen kunnen geven dat hun geld veilig is bij regionale banken.

Moody’s zei vrijdag dat het “zeer waarschijnlijk” is dat federale toezichthouders een systeemrisico-uitzondering kunnen inroepen om alle onverzekerde spaarders bij First Republic te beschermen. Maar als toezichthouders voor nog één bank een uitzondering maken, zou dat betekenen dat elke wankelende bank moet worden gered.

De Amerikaanse autoriteiten zijn misschien terughoudend om dat te doen als de kans bestaat dat het systeem zijn problemen zelf kan oplossen. Met een dreigende schuldenplafondcrisis en intensief onderzoek naar het gebruik van belastinggeld om iets te financieren dat ook maar enigszins lijkt op een reddingsoperatie, zou de regering-Biden vrijwel zeker de voorkeur geven aan een organische oplossing voor de crisis.

Er zijn aanwijzingen dat het begint te gebeuren.

Western Alliance, die vorige week een groot aantal opnames meldde, en Charles Schwab, die eerder in de week zei dat de gemiddelde marges eind februari 28% lager waren dan in februari 2022, probeerden beide klanten en investeerders gerust te stellen door te zeggen dat stortingen relatief stabiel gedurende de afgelopen dagen en ze bleven voldoende liquide – wat betekent dat ze genoeg cash hebben om hun operaties te blijven financieren.

En een Amerikaanse functionaris vertelde CNN dat de deposito’s bij kleine en middelgrote Amerikaanse banken de afgelopen dagen zijn gestabiliseerd, waarbij de uitstroom vertraagde, stopte of in sommige gevallen omkeerde.

De problemen van Credit Suisse, die al jaren aan de gang zijn, staan ​​los van de recente depositoruns bij Amerikaanse banken. Maar nadat UBS Credit Suisse te hulp kwam, de stortvloed aan deposito-opnames van Amerikaanse regionale banken afnam en centrale banken probeerden meer dollars beschikbaar te maken om banken te blijven lenen, is er hoop dat de huidige bankencrisis vervaagt en dat de wereld een economische neergang ontwijkt.

Wat zeker is: dit is nog niet voorbij.

– Matt Egan en Phil Mattingly van CNN hebben bijgedragen aan dit rapport

Verduidelijking: dit verhaal is bijgewerkt om te verduidelijken wat Charles Schwab in de vorige week heeft aangekondigd.