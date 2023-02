Alexander Schmid is op Riesenslalom in de VS im ersten Durchgang ausschieden. Foto

Parallel-Weltmeister Alexander Schmid heeft een ervaren Rückkehr in de Alpinen Weltcup. De Skirennfahrer uit de Allgäu schied im Riesenslalom von Palisades Tahoe nach einem Fahrfehler bereits im ersten Durchgang aus.

Auch seine Teamcolleges Stephan Luitz, Fabian Gratz, Anton Grammel, Julian Rauchfuß en Linus Straßer pasten den Sprung in den Finallauf der besten 30. Den Sieg holte sich der Österreicher Marco Schwarz voor dem Weltmeister Marco Odermatt. Der Schweizer verpassste somit seinen neuten Saisonsieg. Dritter wurde Rasmus Windingstad uit Noorwegen.

Das Rennen im kalifornische wintersportgebieden hatte für reichlich Kritik gesorgt. Het is de zweite Mal in die winter, dass sterven Herren in sterven VS vlieg. In november waren die Alpines naar Beaver Creek geweest. Anstatt die US-Rennen in Palisades Tahoe en Aspen direkt im Anschluss auszutragen, verklaarde der Weltverband Fissie en Saisonende. Am Sonntag staat voor die mannen noch een slalom.

