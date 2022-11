We’re Suckers für Nick Jonas‘ Amazing Experience Travelling with Malti

Nick Jonas ist Hals über Kopf in seine Liebeswanze verliebt Malti.

Nach mehr als einem Jahrzehnt Reisen mit seinen Geschwistern und Jonas Brothers Bandkollegen Jo und Kevin auf weltweiten Tourneen, Nick und seine Frau Priyanka Chopra haben mit ihrer 10 Monate alten Tochter eine neue Reisebegleitung. Aber für den Popstar ist es eine willkommene Abwechslung.

„Ich meine, Reisen ist jetzt definitiv anders“, schwärmte er Reisen + Freizeit am 9. November. „Ich denke, ein Teil davon ist, wissen Sie, genau die Menge an Sachen, die Sie brauchen. Es ist ziemlich lustig. Aber auch das Wunder, nach Orten zu suchen, an denen Sie eine Million Mal gewesen sind, aber es mit anderen Augen zu sehen , richtig? Es ist wirklich etwas Besonderes. Es war eine ziemlich erstaunliche Erfahrung für uns.“

Malti ist bereits eine angehende Weltreisende, die mit ihren Eltern Mexiko besucht, um Priyankas 40. Geburtstag im Juli und New York City im September zu feiern.

Und es scheint, dass sie Irland bald auf diese Liste setzen wird, als Nick mitteilte, dass er und Priyanka bald für einen Familienurlaub nach Dublin fahren werden.