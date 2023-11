Werder Bremen will zwei Negativserien gegen den VfL Wolfsburg beenden!

Daniel Cottäus

Werder Bremen spielt am Sonntag (15:30 Uhr im DeichStube-Liveticker) beim VfL Wolfsburg – dort will Trainer Ole Werner seine Mannschaft verbessern und zwei Negativserien beenden. © IMAGO/osnapix/Titgemeyer

Der SV Werder Bremen spielt am Sonntag (15:30 Uhr im DeichStube-Liveticker) gegen den VfL Wolfsburg. Die Bremer wollen in der Volkswagen Arena zwei Negativserien beenden – der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Es gibt derzeit diese beiden Statistiken, die man relativ schnell herauspicken kann SV Werder Bremen Allerdings läuft es weniger erfreulich zu, Stichworte: Auswärts und Sonntag. Daraus ergibt sich in schriftlicher Form folgender Sachverhalt: 1.) Bremen hat saisonübergreifend mittlerweile sieben Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge verloren, drei in der letzten Serie und alle vier in der laufenden Serie. Der bisher letzte Ligaerfolg auf gegnerischer Seite war das furiose 4:2 bei Hertha BSC im April.

Und 2.): Sonntags sieht es nicht viel besser aus. Hat sechs Insolvenzen Werder Bremen An diesem Tag seit März kommen zu den vier aus der Vorsaison noch die beiden 2:4-Niederlagen in Heidenheim und Darmstadt in der laufenden Saison hinzu. Als Aufmunterung vor dem Auswärtsspiel VfL Wolfsburg Am Sonntag (15:30 Uhr im DeichStube-Liveticker) wird davon nichts passieren. Aber das muss wohl nicht sein, denn Werders Cheftrainer Ole Werner Hat sich schon immer wenig für statistische Spitzfindigkeiten interessiert und schöpft vor dem wichtigen Duell lieber Vertrauen aus ganz anderen Punkten.

Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Trainer Ole Werner lobt Wolfsburgs Intensität

„Es gibt Dinge im Fußball, die kann man einfach nicht erklären“, sagte der Trainer am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel über die Auswärts- und Sonntagsmisere SV Werder Bremen waren kurzzeitig ein Problem. In den Augen des 35-Jährigen ist es jedoch sehr einfach zu erklären, was seine Mannschaft getan hat VfL Wolfsburg Was Cheftrainer Niko Kovac tun muss, um an den 2:0-Sieg gegen Union Berlin möglichst unmittelbar das nächste Erfolgserlebnis anschließen zu können.

„Wenn man sich Wolfsburgs Spiele anschaut, sieht man eine Mannschaft, die in Sachen Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und Schnelligkeit zu den leistungsstärksten der Liga zählt. „Sie sind sehr gut organisiert“, lobte er Ole WernerDessen folgender Satz begann jedoch mit einem großen „Aber“ und klang so: „Aber in den vergangenen Bundesligaspielen haben sie es selten geschafft, länger als 90 Minuten durchzuhalten“, sagte der Trainer SV Werder Bremen auf der VfL Wolfsburg.

So könnte die Startelf des SV Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg aussehen!

Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Wolfsburg besiegte unter der Woche RB Leipzig im DFB-Pokal

Tatsächlich hat der ambitionierte VW-Klub derzeit drei Liganiederlagen in Folge. Dem 1:3 in Stuttgart folgte ein 1:2 gegen Leverkusen und ein 2:3 in Augsburg. Insgesamt sammelte das Team, dessen Ziel die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb ist, bisher zwölf Punkte, also nur drei mehr als Werder Bremen. Das soll der 1:0-Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Titelverteidiger RB Leipzig beweisen VfL Wolfsburg gab aber im Laufe der Woche einen Aufschwung.

„Sie haben Phasen im Spiel, in denen sie dem Gegner hin und wieder eine Tür öffnen, und das konnten die jeweiligen Gegner in der Bundesliga sehr gut nutzen“, sagte er Ole Wernerbevor er unmissverständlich feststellte: „Das ist auch unsere Aufgabe.“ Beachten Sie, wenn der Gegner zittert oder einfach weniger drückt – und dann seien Sie da! So will es es Werder Bremen Bei der VfL Wolfsburg anpacken, was eine hohe Effizienz der Offensive geradezu unabdingbar macht. Dabei dürfte die Abwehrreihe der Bremer vor allem mit einem Mann besetzt sein: Jonas Wind.

Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Ole Werner warnt vor Wolfsburgs Angreifer Jonas Wind

Er ist Mittelstürmer, kommt aus Dänemark und hat in dieser Saison bisher acht der 13 Tore des Teams erzielt VfL Wolfsburg markiert. „Es ist ein Team, das auf allen Positionen gut besetzt ist. „Natürlich haben sie mit Jonas Wind einen sehr guten Mittelstürmer, der derzeit einen tollen Lauf hat“, sagte er Ole Wernerder Cheftrainer der SV Werder Bremen Allerdings stellte er im gleichen Atemzug fest: „Es ist wie immer nicht nur ein einzelner Spieler, sondern die Spielweise einer Mannschaft als Ganzes, die man verteidigen muss und gegen die man auch mit dem Ball Lösungen finden muss.“

Dabei könnte der Schwung hilfreich sein, der nach dem Pokalerfolg gegen Leipzig nicht nur die Heimmannschaft, sondern auch Werder nach dem 2:0-Sieg über Union Berlin in die Volkswagen Arena tragen dürfte. Die letzte Trainingswoche rief Ole Werner „sehr konzentriert“. Es ist davon auszugehen, dass er im Spiel sein wird VfL Wolfsburg Wir haben wieder einmal weitgehend auf die Mannschaft vertraut, die bei der 0:1-Niederlage in Dortmund und auch gegen Union gute Leistungen gezeigt hat.

Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Mit Druck wollte Ole Werner vor dem Union-Berlin-Spiel nichts zu tun haben

Die große Spannung und der Druck, der vor dem Erfolg gegen die Köpenicker rund um den Osterdeich geherrscht hatte, wollten Ole Werner Ich weiß übrigens nichts: „Ehrlich gesagt, ich merke es noch nicht wirklich, aber ich weiß, dass alles drumherum anders ist.“ Die aktuelle Phase der Saison ist noch eine, in der sich viel tut. Werner: „Wir werden zum jetzigen Zeitpunkt der Saison nicht wegen eines einzigen Spiels ein Weltuntergangsszenario erleben und uns gleichzeitig wegen eines Heimsiegs gegen Union Berlin nicht entspannt zurücklehnen können.“ Vor allem nicht, wenn dafür SV Werder Bremen Als nächstes steht ein Auswärtsspiel an. An einem Sonntag. (dco)