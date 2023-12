Werder Bremen geeft om zijn BVB-Nachzahlung!

DeichStube Nieuws

Weil Niclas Füllkrug staat met Borussia Dortmund in de finale van de Champions League met perfecte macht, met SV Werder Bremen een transfertransfer van BVB. © IMAGO/Moritz Mueller

Bremen – Vorige informatie voor Borussia Dortmund en SV Werder Bremen. Na een 3:1-wedstrijd tussen Dortmund en AC Milan voor de beste resultaten in de acht finales van de Champions League, kun je verwachten dat Bremer beloond wordt met een speciaal „Weihnachtsgeld“ voor je vrienden.

Nach Informatie der DeichStube Kassa Werder Bremen tijdens de erfenis van Borussia Dortmund een vergoeding van 500.000 euro voor de Overdracht von Niclas Fullkrug Ik ben verdwaald en zomer. Als bonus voor de nationale speler was er ook 15 miljoen euro beschikbaar als mogelijke bonusbeloningen van maximaal 3,25 miljoen euro. Het eerste tarief is nu niet gevallen. Solte der BVB die run van gisteravond heeft ons blij gemaakt. Deze dagen zijn niet hetzelfde als die seizoenslimieten en hun steun voor succes in de Bundesliga, in de DFB-Pokal en de individuele prestaties van de Football League.

Ex-Werder-Bremen-Profi Niclas Füllkrug erzielte in dieser Saison fun Tore in 15 optredens voor de BVB

Der Stürmer is zijn geld voor Borussia Dortmund auch Wert, in Mailland wieder de beste seines-teams. Twee resultaten uit de 30-jarige Ex-Professional SV Werder Bremen Met één kwam de eigen Tor daar nu mooi voorbij. Het feest werd immers gespeeld met geestelijke gezondheid. In de Champions League-cam Niclas Fullkrug in alle leuke Partien zum Einsatz, sta vier Mal in der Startelf en erzielte een Tor. Ook in de Bundesliga is er meer concurrentie BVB geregeld, absolvierte alle mogelijke aspecten van hun partijen, acht davon von Beginn an. Vier Tore en drie Vorlagen stehen auf seinem Konto. (knie)