„Werden vorsichtig diskutieren“: USA wollen Kampfjet-Lieferungen nicht ausschließen

Nach dem Versprechen westlicher Kampfpanzer wurde in Kiew der Ruf nach modernen Kampfflugzeugen lauter. Bundeskanzler Scholz schließt die Lieferung von Militärjets kategorisch aus. In Washington ist das Thema aber nicht vom Tisch.

Die USA schließen die Lieferung von Kampfflugzeugen in die Ukraine nicht aus. Das teilte der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jon Finer, auf MSNBC mit. Auf die Frage, ob die USA die Lieferung von Kampfjets erwägen, sagte Finer, sie hätten kein bestimmtes Waffensystem ausgeschlossen. Die Unterstützung wird auf die Bedürfnisse der Ukraine zugeschnitten. „Wir werden das sehr sorgfältig besprechen“, sagte Finer mit Blick auf Anfragen aus der Ukraine.

Zuvor hatte der frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, moderne Kampfjets zur Abwehr des russischen Angriffskriegs gefordert. Die Alliierten sollten eine starke Kampfjet-Koalition bilden, mit US-amerikanischen F-16 und F-35, Eurofightern und Tornados, französischen Rafales und schwedischen Gripen-Jets. „Wir haben einen sehr mächtigen Gegner, die Russen produzieren auf Hochtouren Waffen. Auch die Ukraine braucht Verstärkung für ihre Luftwaffe“, sagte Melnyk gegenüber ntv.

Laut Medienberichten, die sich mit dem niederländischen Parlament einig waren, sagte der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra vergangene Woche, das Thema sei offen und es gebe keine Tabus. Die polnische Regierung sagt, sie würde die NATO unterstützen, wenn sie beschließt, Kampfflugzeuge an die Ukraine zu liefern. Das sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki dem französischen Sender LCI.

Bundeskanzler Olaf Scholz schloss nach der Zusage von Leopard-2-Kampfpanzern am Mittwoch eine Lieferung von Kampfjets aus. Auch die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann reagierte skeptisch auf die Forderungen der ukrainischen Regierung, nach den Leopard-Panzern moderne Kampfjets zu liefern. „Das mit den Flugzeugen sehe ich nicht, um es direkt zu sagen“, sagte Strack-Zimmermann – ein vehementer Befürworter von Waffenlieferungen an die Ukraine – am Mittwoch im RTL/ntv-„Frühstart“.