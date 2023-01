„Werd größer“ – der Deutsche Städtetag kritisiert den ungebremsten Trend zu SUVs.

Der Deutsche Städtetag kritisiert den Trend zu großen Autos und bringt höhere Parkgebühren für SUVs und andere große Fahrzeuge zur Sprache.

„Der Trend bei Autos kennt offenbar nur eine Richtung: größer und schwerer“, sagte Helmut Dedy, Geschäftsführer der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Dienstag). „Das passt nicht in eine Zeit, in der wir über Energie- und Platzeinsparung, Klima- und Ressourcenschutz diskutieren.“ Für mehr Lebensqualität in den Städten werden weniger und nicht größere Autos benötigt.

Dedy nannte es „offensichtlich, die tatsächlichen Kosten für Parken und Fahren den großen Fahrzeugen zuzuordnen“. Es hat etwas Absurdes, Parkplätze für die wachsende Zahl von Geländewagen zu vergrößern oder Parkhäuser umzubauen. Von den 2,65 Millionen Neuzulassungen im Jahr 2022 entfielen laut Kraftfahrt-Bundesamt knapp 30 Prozent auf SUVs.