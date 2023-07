Werd dat voor de gek gehouden? – Farbfilm auf Gmünder Teich: Sachverständiger geht von Blaualgen aus

Beim blau-grünen Farbfilm am Großen Harabruckteich in Gmünd – über den NÖN.at dispatchet hat – actes es sich laut Sachverständigen um das Auftreten von Cyanobakterien (Blaualgen), and black mit „an Sicherheitgrender Wahrscheinlichkeit“. De erklärt Bezirkshauptmann Christian Pehofer auf NÖN-Nachfrage. Sondes werden genomen op 8 juli.

Blaualgen treten demnach bei Sauerstoffmangel, hohen Wassertemperaturen, fehlendem Niederschlag, Nährstoffüberangebot und weiteren „Deshalb wurde als Sofortmaßnahme eine Absperrung des betroffen Uferbereiches mit Absperrbändern and einem Hinweisschild“, meldt Pehofer.

Een van de vele controles van de techniek droeg de volgende technische inzichten, en weitere maßnahmen festlegen bzw. de beste henden die massa’s kunnen gebruiken om te können.

Das schreibt die AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit and Ernährungssicherheit) over Cyanobakterien

Cyanobacteriën die toxinen (Gifte) veroorzaken, sterven de gezondheid van mensen en verschillende niveaus, als er een mengwasser is verschoten waren daar goed in Ten slotte houdt van. Symptoom zeigen sich in Form von Übelkeit, Fieber, Erbrechen, Durchfall, Kollaps of Lähmungserscheinungen.

Eine Aufnahme von Cyanotoxins durch die Hoog Het is onaannemelijk dat het mogelijk is om hoogreizungen, entzündungen of allergische reactiereacties te voorkomen.

Schwerwiegendere gesundheitliche Folgen set Magen-Darm-Entzündungen, Atemwegserkrankungen en Leberschäden dar.

Wenn Kinderen viel (= mehr als einen halben Liter) Wasser verschlucken, z. B. beim Spielen und Toben in Flachwasserbereichen of beim gegenseitigen Untertauchen, kann es zu Krankheitserscheinungen kommen.

Bond zij de en anderen Haustière können Cyanobacteriën sogar todlich zien, z. B. wanneer ze sich nach dem Gang ins Wasser die Algenblüten aus dem Fell lecken. Eine Gefahr stelt ook das rotting „Blütenmateriaal“ben Ufer dar, welches manche Hunde fressen.

