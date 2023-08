In einem offenen Brief appellierten 61 Organisationen aus Wissenschaft, Verbraucher- und Kinderschutz an die FDP-Spitze, das geplante Werbeverbot für ungesunde Kindernahrung zu unterstützen. Mit ihrer Ablehnung widerspreche die Partei „dem einhelligen Konsens in der Wissenschaft und in den Berufsverbänden“, heißt es in dem Schreiben Süddeutsche Zeitung war im Vorfeld verfügbar. Dies bedeute „eine klare Absage an den Gesundheitsschutz von Kindern und Jugendlichen“. Zu den Unterzeichnern gehören der AOK-Bundesverband, der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, die Deutsche Diabetes Gesellschaft, das Deutsche Krebsforschungszentrum und das Deutsche Kinderhilfswerk.