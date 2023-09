Die Wahlinitiative wird den Wählern im nächsten März vorgelegt, nachdem der Stadtrat von Los Angeles dafür gestimmt hat, sie auf den Stimmzettel zu setzen, anstatt die umstrittene Verordnung zu erlassen. Es zielt in vielerlei Hinsicht auf die Hotelbranche ab und verlangt unter anderem, dass die Projektentwickler, wenn bei einem neuen Hotelprojekt bestehende Wohnungen abgerissen oder umgebaut werden, bezahlbare Wohneinheiten auf oder in der Nähe des neuen Hotelgeländes errichten müssen.

Der umstrittenste Teil der Maßnahme betrifft jedoch Hotelleerstände. Hotels müssten leere Zimmer dem Wohnungsamt der Stadt melden. Die Stadt würde dann im Voraus bezahlte Gutscheine verwenden, um Obdachlose in den verfügbaren Zimmern unterzubringen. Hotels würden von der Stadt einen „marktgerechten Preis“ für die Zimmer erhalten und es wäre ihnen untersagt, Personen mit einem Gutschein den Zutritt zu verweigern.

Der neue Fernsehwerbespot zeigt einen Obdachlosen, der in einem Hotelflur mit einem Eiskübel bettelt und seine Wäsche in einem Pool wäscht. | Obdachlosenhotels

Ein solcher Plan würde „Hotels in Obdachlosenunterkünfte verwandeln“, heißt es in der neuen Werbekampagne, die vom Center for Union Facts, einem langjährigen Gegner der organisierten Arbeiterschaft, produziert wird. Die Werbespots werden dienstags und donnerstags im Los Angeles Market während der Sendungen „Today“ und „Good Morning America“ ausgestrahlt und sind Teil einer größeren sechsstelligen Kampagne gegen die Hotelarbeitergewerkschaft.

Charlyce Bozzello, der Kommunikationsdirektor der Gruppe, wollte nicht sagen, ob die Bemühungen von Hotelentwicklern unterstützt wurden, von denen erwartet wird, dass sie sich der Initiative energisch widersetzen. Sie wies darauf hin, dass das Zentrum als gemeinnützige Gruppe seine Geldgeber nicht offenlegt und sagte, die „Hotel Hell“-Kampagne sei „die Initiative von CUF – wir führen dies auf unserer Seite durch.“

Die Gruppe startete ihre Kampagne vor dem Tag der Arbeit, um zu verdeutlichen, dass die Maßnahme Hotelangestellte, darunter auch die von der Gewerkschaft vertretenen, in Gefahr bringen könnte.

„Die Gewerkschaften versuchen, ihre Arbeiter und die großartigen Leistungen zu feiern, die sie erreicht haben. Unserer Meinung nach hat Local 11 eine lustige Art, es zu zeigen“, sagte Bozzello.

Kurt Petersen, Co-Präsident von Unite Here Local 11, verurteilte CUF als „arbeitnehmer- und gewerkschaftsfeindliche“ Organisation.

„Sie sind schändlich. Niemand weiß wirklich, wer sie finanziert“, sagte Petersen. „Es ist ein Haufen rechter Psychos, die nichts Besseres zu tun haben, als arme Menschen noch ärmer zu machen.“

Petersen zeigte sich von dem Widerstand unbeeindruckt und stellte fest, dass die Gewerkschaft mehr als 126.000 Unterschriften gesammelt habe, um die Maßnahme für die Abstimmung zu qualifizieren, weit mehr als erforderlich. Er sagte, er sei zuversichtlich, dass die Wähler es im März unterstützen würden.

„Wenn der Wohnungsbau auf dem Stimmzettel steht, gewinnt er“, sagte er.