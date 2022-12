Werbefirmen sagen für 2023 ein langsameres Werbewachstum voraus

Große Werbeprognosefirmen sagen, dass das weltweite Werbewachstum im Jahr 2023 langsamer sein wird als bisher prognostiziert.

Laut einer neuen Prognose von Magna, einer Medieninvestmentfirma, die Teil der Interpublic Group of Cos ist, werden die Werbeeinnahmen von Medieneigentümern im nächsten Jahr um 4,8 % auf 833 Milliarden US-Dollar steigen.‘ Medienmarken. Magna prognostizierte im Juni, dass 2023 einen Anstieg von 6,3 % bringen würde.

Magna sagte, dass das Wachstum im Jahr 2022 6,6 % betragen wird, was teilweise einen Schub durch die Ausgaben rund um die Zwischenwahlen in den USA widerspiegelt. Das ist weniger als die im Juni prognostizierten 9,2 %, da die nichtpolitischen Ausgaben in der zweiten Jahreshälfte schwächer als erwartet ausgefallen sind.

„Die Wirtschaft hat sich vor sechs Monaten stärker als erwartet verlangsamt, was in den USA teilweise abgemildert wurde, weil die politischen Ausgaben noch stärker waren als vor sechs Monaten erwartet“, sagte Vincent Létang, Executive Vice President of Global Market Research bei Magna und Autor des Bericht. „Natürlich wird es im Hinblick auf 2023 nicht helfen. Wir haben die Wachstumserwartungen für fast alle Medienkategorien für das nächste Jahr reduziert, aber wir gehen immer noch davon aus, dass sich der Markt stabilisieren und nicht fallen wird.“

Marketingsektoren wie Konsumgüter und Finanzen könnten 2023 stagnierende Werbeausgaben verzeichnen, während Unterhaltung, Reisen und Wetten weiterhin von regulatorischen Lockerungen und der Erholung von Pandemien angetrieben werden, sagte Magna. Die Automobilwerbung könnte nach einer Phase des moderaten Rückgangs wieder wachsen, da die Branche allmählich aus der Lieferkettenkrise herauskommt, fügte das Unternehmen hinzu.

Eine separate Prognose des Medien- und Datengiganten GroupM, Teil von WPP PLC, prognostizierte, dass die weltweiten Werbeeinnahmen im nächsten Jahr um 5,9 % wachsen werden, eine Herabstufung gegenüber seiner Schätzung von 6,4 % im Juni.

GroupM sagte, dass die weltweiten Werbeeinnahmen in diesem Jahr um 6,5 % wachsen werden, ohne politische Werbung, gegenüber der Juni-Prognose von 8,4 %. Das Wachstum in China werde aufgrund der pandemiebedingten Sperren dieses Landes geringer ausfallen als erwartet, sagte das Unternehmen.

„Ich denke, wir spüren etwas von dieser Verlangsamung bis zum Ende dieses Jahres, und vielleicht fühlt es sich ein bisschen düsterer an, obwohl wir immer noch Wachstum sehen, insbesondere bei digitalen Spielern“, sagte Kate Scott-Dawkins, global Direktor für Business Intelligence bei GroupM.

Bestimmte Trends scheinen für die Werbebranche vielversprechend zu sein, sagte GroupM.

Obwohl Führungskräfte bei einigen der größten globalen Werbetreibenden über Inflation und Lebenshaltungskosten besorgt sind, blieben ihre Einnahmen relativ robust, da sie die zusätzlichen Kosten an die Verbraucher weitergaben und die Verkäufe zurückblieben. Und obwohl die Befürchtungen um einen Einbruch der digitalen Werbung herumschwirrten, erwartet GroupM, dass die Werbung auf digitalen Plattformen und digitalen Erweiterungen traditioneller Medien im Jahr 2022 weltweit jeweils um 9 % wachsen wird.

„Man könnte argumentieren, dass wir uns in einer globalen „Kriegs“-Periode nach Covid 19 befinden, die von den Nachwirkungen der staatlichen Fiskalpolitik und größeren Unterbrechungen der Lieferkette geprägt ist, und nicht in einer Rezession vom Typ einer Dotcom-Blase“, so der Bericht von GroupM sagte. „Deshalb sehen wir nicht den allgemeinen Abschwung – jedenfalls noch nicht – von 2008 oder sogar 2001, obwohl die meisten Unternehmen uns daran erinnern, dass sie mit äußerster Vorsicht vorgehen.“

