Die IPG-E-Mails zeigen, wie ein Werbeunternehmen dieselben personenbezogenen Daten und Targeting-Fähigkeiten nutzen könnte, um einen politischen Vorschlag zu untergraben, der sein Endergebnis gefährdet.

Die E-Mails zeigen einen Austausch zwischen der globalen Leiterin für digitale Verantwortung und öffentliche Ordnung des Unternehmens, Sheila Colclasure, und anderen Führungskräften, in denen darüber diskutiert wird, was das Unternehmen tun kann, um den Gesetzentwurf zu blockieren.

„Wir würden gerne eine ‚Oppositionskampagne‘ mit internen digitalen Werbemöglichkeiten starten, die auf Kalifornien abzielt“, schrieb Colclasure in einer E-Mail vom 14. August, die an andere bei IPG gesendet und von POLITICO geprüft wurde.

Zu diesen Möglichkeiten könnte die Erstellung von Anzeigen gehören, die sich an die Einwohner Kaliforniens richten, um öffentlichen Widerstand gegen den Gesetzentwurf zu schüren, und die prominente Platzierung dieser Anzeigen auf beliebten Websites.

Im E-Mail-Austausch stellt IPG fest, dass man „alle Hebel in Bewegung setzt“, um gegen die Gesetzesvorlage vorzugehen. Der Datenbroker und große Kreditüberwachungsdienstleister Experian plane außerdem, diese Woche einen eigenen Angriff auf den Gesetzentwurf zu starten. An der Diskussion nahmen andere IPG-Führungskräfte und Chad Engelgau, CEO von Acxiom, einem Datenbroker im Besitz von IPG, teil.

Engelgau teilte in einem separaten E-Mail-Austausch mit, dass Acxiom Daten bereitstellen werde, um die Werbekampagne gegen SB 362 auszurichten.

Engelgau antwortete nicht direkt auf Fragen zu den Bemühungen, sagte jedoch in einer Erklärung im Namen von IPG, Acxiom und Colclasure, dass die Unternehmen mit den staatlichen Vorschriften nicht einverstanden seien und sich für ein nationales Datenschutzgesetz einsetzen. Gruppen aus der Technologiebranche drängen auf ein bundesweites Datenschutzgesetz, das die Vorschriften der Bundesstaaten außer Kraft setzen würde, und sagen, es sei zu schwierig, in jedem der 50 Bundesstaaten unterschiedliche Regeln einzuhalten.

„Wir bringen als Fachexperten Handelsorganisationen und gesetzgebenden Körperschaften unsere Meinung dazu dar, warum dieser Vorschlag der Wirtschaft schaden und sowohl kleine als auch große Unternehmen negativ beeinflussen wird, und haben unsere Industriepartner gebeten, sich dem Dialog anzuschließen“, sagte er. „Wir werden unsere Arbeit fortsetzen, um zur Schaffung gesunder Menschenverstandsregeln auf Bundesebene beizutragen.“

Experian-Sprecher Jordan Takeyama sagte, dass das Unternehmen keine Werbung im Zusammenhang mit SB 362 startet, sich aber gegen die Gesetzgebung ausspricht.

„Wir glauben, dass die vorgeschlagene Gesetzgebung viele unbeabsichtigte Folgen hat und die Fähigkeit von Unternehmen, Verbraucher auf vielen Ebenen bestmöglich zu bedienen, erheblich beeinträchtigen würde“, sagte er.

Die IPG-Kampagne umfasst bereits eine Website namens NoToSB362.org, die Besucher dazu auffordert, sich an den demokratischen Senator Josh Becker, den Hauptautor des Gesetzentwurfs, zu wenden und Widerstand gegen den Gesetzentwurf zu äußern. Zu den Bedenken auf der Website gehört, dass die Möglichkeit, Daten massenhaft zu löschen, die Gesundheitskosten erhöhen und es den Regierungsbehörden erschweren würde, Betrug aufzudecken. Es gibt eine Erwähnung der Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf Werbetreibende und es wird darauf hingewiesen, dass die Löschung von Daten kleinen Unternehmen schaden würde.

In den von POLITICO erhaltenen E-Mails wird darauf hingewiesen, dass die Consumer Data Industry Association und die Anwaltskanzlei Venable die Website erstellt und gesponsert haben, während die Interpublic Group an der Förderung der Kampagne gearbeitet hat. Doch wer dahintersteckt, machte die Seite, die letzte Woche registriert wurde, ursprünglich nicht.

Und als POLITICO am Mittwoch die Ähnlichkeiten der Website mit einem Vorstoß der Werbebranche enthüllte, bestritten der Sprecher der Interpublic Group, Thomas Cunningham, und Engelgau von Acxiom, dass ihre Unternehmen daran beteiligt waren. In der Erklärung von Engelgau gegenüber POLITICO am Donnerstag wurden Fragen zu dieser Diskrepanz nicht beantwortet.

Die CDIA hat seitdem die Website „Nein zu SB 362“ aktualisiert, um die Zugehörigkeit der Branche aufzunehmen.

„Wir erwägen auch andere Optionen, einschließlich Werbung, haben aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen“, sagte Justin Hakes, Vizepräsident für Kommunikation und öffentliche Angelegenheiten der CDIA, in einer E-Mail. „CDIA wird mit politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten, um erhebliche unbeabsichtigte Folgen zu vermeiden, die die Privatsphäre und Datensicherheit der kalifornischen Verbraucher untergraben.“

Venable, eine Anwaltskanzlei mit einer Lobbying-Praxis, die von Technologieunternehmen genutzt wird, reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Dies ist nicht das erste Mal, dass einer Technologieplattform vorgeworfen wird, ihre Fähigkeiten zu nutzen, um die Gesetzgebung in Kalifornien zu beeinflussen.

Im Jahr 2020 warfen Befürworter des Datenschutzes Google vor, politische Anzeigen zu blockieren, die die kalifornische Datenschutzgesetzgebung befürworten, gegen die sich das Unternehmen aussprach, und gleichzeitig ähnliche Anzeigen zuzulassen, die gegen die Vorschriften verstoßen. Als Reaktion darauf teilte Google den kalifornischen Gesetzgebern mit, dass es in seinen Ergebnissen keine politische Voreingenommenheit berücksichtigt.

Gouverneur Gavin Newsom unterzeichnete im Jahr 2022 ein Gesetz, das Unternehmen verpflichtet, dem Außenminister mitzuteilen, ob sie ihre Produkte oder Dienstleistungen für gezielte Online-Werbung für politische Zwecke nutzen. Die Regelungen treten jedoch erst im Januar 2024 in Kraft.

Am Donnerstag schickte die CDIA zusammen mit 13 Branchenverbänden, darunter der Association of National Advertisers, dem Interactive Advertising Bureau und NetChoice, ein Einspruchsschreiben an jedes Mitglied der California Assembly und an Becker.

Zusammengenommen repräsentieren diese Gruppen Unternehmen wie Google, Amazon und Meta, Eigentümer von Facebook.

Becker sagte, er wisse, dass es eine Oppositionskampagne gegen seinen Gesetzentwurf gäbe, wisse aber bis zu dieser Woche nicht, wer dahinter steckt. Er sagte, seine Mitarbeiter hätten sich in der Vergangenheit mit Vertretern der IPG getroffen, die ihn drängten, den Gesetzentwurf aufzuschieben.

Er sagte, er habe nicht die Absicht, seine Gesetzgebung zu verzögern, und dass die Strategie von IPG, seine eigenen Werberessourcen zur Förderung seiner Oppositionskampagne zu nutzen, den Unternehmen einen unfairen Vorteil in der politischen Debatte verschaffte.

„Auf der Grundlage dieses Datenschatzes, den sie gesammelt haben, sind sie in der Lage, einzelne Verbraucher gezielt anzusprechen“, sagte Becker in einem Interview. „Die Tatsache, dass sie das nutzen, um Lobbyarbeit gegen den Gesetzentwurf zu betreiben, unterstreicht noch mehr den Grund zur Besorgnis hier.“