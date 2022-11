Wer zahlt für einen ethischen Schokoriegel? – POLITIK

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

Europa, der weltweit größte Verbraucher von Schokolade, und Westafrika, der führende Erzeuger der Kakaobohnen, aus denen Schokolade hergestellt wird, haben ein gemeinsames Ziel, den Sektor nachhaltig zu machen.

Aber sie haben gegensätzliche Ansichten darüber, wie den sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Schäden ein Ende gesetzt werden kann, die durch die Befriedigung europäischer Naschkatzen verursacht werden, und kündigen einen Showdown darüber an, wer die Kosten für die Einhaltung tragen wird: Big Chocolate oder Kakaobauern.

Die EU schließt Vorschriften ab, die sicherstellen sollen, dass Schokolade, die auf den Markt kommt, frei von Entwaldung und Kinderarbeit ist. Gleichzeitig fordern Ghana und die Elfenbeinküste, die größten Kakaoproduzenten der Welt, höhere Preise. Das ist entscheidend, sagen sie, um nachhaltige Schokolade zu einer Möglichkeit zu machen – und nicht zu einem Wunschtraum.

Es steht viel auf dem Spiel: Für die EU ist Kakao ein Testfall dafür, wie Unternehmen und Produzenten reagieren, wenn der Block versucht, höhere Standards durchzusetzen. Für die Produzenten könnte der Vorstoß zur Bildung eines Kartells die Preise kurzfristig in die Höhe treiben – birgt aber auch die Gefahr, dass ein Überangebot stimuliert und letztendlich ein Preisverfall verursacht wird, der die Armut, unter der die meisten Kakaobauern bereits leiden, vertiefen würde. Schokoladenhersteller, die mit steigenden Kosten und einer strengeren Prüfung konfrontiert sind, könnten ihre Lieferketten in andere Kakao produzierende Länder umleiten, die als weniger riskant gelten.

Nichts zu tun ist keine Option, sagte Alex Assanvo, der die gemeinsame westafrikanische Initiative zur Stützung der Kakaopreise leitet.

„Wir fordern nicht, ihnen mehr zu zahlen, wir fordern, ihnen einen fairen Preis zu zahlen“, sagte Assanvo in einem Interview mit POLITICO. „Wenn wir glauben, dass dies zu einem Überangebot führt, dann weiß ich nicht, vielleicht sollten wir aufhören, Schokolade zu essen.“

Bittersüßer Geschmack

Schokolade mag süß sein, aber die Industrie, die sie herstellt, ist es nicht. Die meisten Bohnen, die zur Herstellung des Weltbedarfs verwendet werden, werden von verarmten westafrikanischen Bauern angebaut; allzu oft von Bäumen, die auf abgeholztem Land gepflanzt und von Kindern geerntet werden. Ein Problem treibt die anderen an. Armut zwingt die Bauern dazu, Wälder abzuholzen, um mehr Bohnen und Gewinne zu produzieren und Kinder arbeiten zu lassen, da sie es sich nicht leisten können, erwachsenen Arbeitern Löhne zu zahlen.

Um dies anzugehen, Ghana und Die Elfenbeinküste, die 60 Prozent des weltweiten Kakaos produziert, bildete 2019 ein Exportkartell nach dem Vorbild der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC). Sie führten eine Einkommensdifferenz von 400 US-Dollar pro Tonne ein, die darauf abzielt, den Mindestpreis ausreichend zu erhöhen, um die Produktionskosten zu decken.

In der Öffentlichkeit begrüßten große Schokoladenhersteller und -händler, darunter Barry Callebaut, Cargill, Ferrero, Hersey, Lindt, Mars, Mondelez und Nestlé, die Initiative.

Doch hinter den Kulissen haben viele der Firmen – die zusammen etwa 90 Prozent des Jahresgewinns der Branche von 130 Milliarden US-Dollar ausmachen – alles getan, um die Prämie zu vermeiden und die Preise wieder nach unten zu drücken, so der Ivorian Coffee-Cocoa Council (CCC), das Ghana Cocoa Board (Cocobod) und ihre gemeinsame Initiative Cacao Elfenbeinküste-Ghana (ICCIG).

Die Unternehmen, die auf Anfragen von POLITICO geantwortet haben, sagten, dass sie das Living Income Differential (LID) seit seiner Einführung bezahlt haben. Die ghanaischen und ivorischen Handelskammern und die ICCIG behaupten jedoch, dass sie den Wert der LID zunichte gemacht haben, indem sie eine andere Prämie, die Herkunftsdifferenz, heruntergedrückt haben.

Die Nase voll, boykottierten diese Länder das World Cocoa Foundation Partnership Meeting Ende Oktober in Brüssel. Dann setzten sie den Unternehmen eine Frist: Bis zum 20. November verpflichten sie sich zu den Prämien, oder die Länder verbieten ihren Käufern den Besuch von Feldern, um Ernteprognosen durchzuführen, und setzen ihre Programme zur sozialen Verantwortung von Unternehmen aus – die sich bei ethisch denkenden Verbrauchern gut verkaufen.

Mehr Schaden als Gutes?

Ein weiterer Lösungsvorschlag kommt aus Brüssel. Kakao ist eines der Produkte, für die die neue EU-Gesetzgebung zur Sorgfaltspflicht – Brüssel spricht für die Überwachung und Einhaltung der Lieferkette – gelten würde.

Im Rahmen dessen werden große Unternehmen, die im Block tätig sind, gezwungen, ihre globalen Lieferketten auf Menschenrechts- und Umweltverletzungen zu überprüfen und Geschädigte zu entschädigen. Theoretisch sollte dies Abholzung und Kinderarbeit reduzieren und das Los der Bauern verbessern.

Doch während europäische Botschafter die Bedingungen verprügeln – und große Akteure wie Frankreich darauf drängen, dass sie verwässert werden – wachsen die Bedenken, dass sich die Gesetzgebung in der Praxis bestenfalls als unwirksam erweisen und schlimmstenfalls mehr schaden als nützen könnte.

Kakaobauern und die sie unterstützenden NGOs haben Grund zur Skepsis: Bereits im Jahr 2000 deckte eine BBC-Dokumentation den weit verbreiteten Einsatz von Kinderarbeit auf Kakaoplantagen auf Elfenbeinküste und Ghana. Der daraus resultierende Mediendruck führte in den Vereinigten Staaten zu einem Gesetzentwurf, der Unternehmen dazu zwingt, Schokoladentafeln ohne Kinderarbeit zu zertifizieren.

Unternehmen wurden hart zurückgedrängt, sagte Antonie Fountain, Geschäftsführerin der Koalition von Kakao-NGOs The Voice Network, gegenüber POLITICO. Der Vorschlag wurde fallen gelassen und die Unternehmen verpflichteten sich stattdessen zu einem freiwilligen Plan zur Lösung der Kinderarbeit, erklärte er: „Und das führte zu einem zwei Jahrzehnte andauernden Versagen der Politik.“

Der daraus resultierende Flickenteppich von Pilotprojekten konnte den Sektor nicht verändern. Trotz eines anfänglichen Rückgangs sind fast 20 Jahre nach der Einführung des Rahmens 790.000 Kinder in Laut einem Bericht aus dem Jahr 2020 arbeiten die Elfenbeinküste und 770.000 in Ghana immer noch im Kakaobereich, von denen 95 Prozent den schlimmsten Formen der Kinderarbeit ausgesetzt sind.

Die Entwaldung hat sich inzwischen beschleunigt.

Die Elfenbeinküste hat im letzten halben Jahrhundert bis zu 90 Prozent ihres Waldes verloren. Allein zwischen 2000 und 2019 wurden 2,4 Millionen Hektar Wald für Kakaofarmen gerodet, was 45 Prozent der gesamten Entwaldung und Waldschädigung im Land entspricht, so Trase, eine datengesteuerte Transparenzinitiative.

Die Versuche der Regierung, die Überreste zu sichern, sind halbherzig und oft von Korruption untergraben: 2019 ein Viertel der Die Kakaoproduktion der Elfenbeinküste erfolgte in Schutzgebieten und Waldreservaten, fand die Trase-Studie heraus. Dadurch war die EU einer Entwaldung von 838.000 Hektar durch ivorischen Kakao ausgesetzt. Der Rohstoffhändler Cargill ist laut Trase führend, da seine Exporte im Jahr 2019 einer Entwaldung von 183.000 Hektar ausgesetzt waren.

In den letzten zehn Jahren haben Unternehmen Initiativen zur sozialen Verantwortung von Unternehmen (CSR) vorgeschlagen, die darauf abzielen, beide Übel anzugehen. Beispielsweise hat Mondelez, der Hersteller von Cadbury und Toblerone, kürzlich 600 Millionen US-Dollar zugesagt, um die Entwaldung und Zwangsarbeit in Kakao produzierenden Ländern zu bekämpfen, wodurch sich seine Gesamtfinanzierung für Umwelt- und Sozialfragen seit 2010 auf 1 Milliarde US-Dollar erhöht hat.

Diese Summen seien jedoch mickrig im Vergleich zu den Gewinnen dieser Firmen, sagte Fountain. Mondelez gab im ersten Halbjahr 2022 2,5 Milliarden US-Dollar an Investoren zurück.

Mondelez sei „aufgeregt“ über seine Investitionen, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit. Aber es fordert mehr branchenweite Maßnahmen und ein Überdenken seines Anreizmodells. Cargill antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Gesellschaftliche Verantwortung

Die großen Zahlen, die Unternehmen über die Reichweite ihrer CSR-Programme nennen, laufen oft auf einmalige Produktivitätsschulungen für Landwirte hinaus, sagte Uwe Gneiting, Senior Researcher bei Oxfam, gegenüber POLITICO. Dies war bei 98 Prozent der 400 Landwirte der Fall, die für eine kürzlich von Gneiting und anderen von der Wohltätigkeitsorganisation durchgeführte Studie über die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsprogrammen in Ghana auf die Einkommen der Landwirte in den letzten zehn Jahren befragt wurden.

Die Untersuchung ergab, dass CSR-Initiativen, mit denen Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsreferenzen gegenüber den europäischen Verbrauchern anpreisen, die Produktivität oder den Gewinn der Landwirte nicht nennenswert gesteigert haben, betonte Gneiting. Tatsächlich tragen die Landwirte am Ende die damit verbundenen Kosten, da die Unternehmen die Schulungen anbieten, aber nicht für zusätzliche Arbeit oder den Dünger bezahlen, den die Landwirte benötigen, um sie in die Tat umzusetzen.

Stattdessen wurden die ghanaischen und ivorischen Bauern in den letzten drei Jahren von den steigenden Produktions- und Lebenshaltungskosten heimgesucht, findet die neue Oxfam-Forschung. Die Kosten für Düngemittel seien um mehr als 200 Prozent gestiegen, sagte Gneiting, ebenso wie die Arbeits- und Transportkosten. Dies wiederum hat zu einem Rückgang der Erträge beigetragen, die auch durch den Klimawandel beeinträchtigt wurden, da die Wettermuster zunehmend unberechenbarer wurden.

All dies habe dazu geführt, dass die Einkommen seit 2019 um fast 20 Prozent gesunken seien, sagte Gneiting, was für Landwirte, die bereits an der Armutsgrenze leben, „existentiell“ sei. Der Rückgang wäre viel schlimmer gewesen, fügte er hinzu, wenn es nicht die Living Income Differential gegeben hätte. Dennoch geben 90 Prozent der befragten Landwirte an, dass es ihnen schlechter geht als vor drei Jahren.

Während die Kakaopreise im gleichen Zeitraum gefallen sind, haben die Unternehmen „Mitnahmegewinne“ erzielt, sagte Isaac Gyamfi, Direktor von Solidaridad West Africa. „Der Rohstoff wurde für sie billiger. Aber der Schokoladenpreis änderte sich nicht.“

Kann Brüssel das regeln?

Inwieweit die neue Sorgfaltspflichtrichtlinie etwas bewirken wird, hängt vom endgültigen Text ab, der am Freitag einem Treffen der EU-Handelsminister vorgelegt wurde.

Als die Europäische Kommission den Entwurf zum ersten Mal vorlegte, wurde er als bahnbrechend angesehen, aber das anschließende Gezerre über den Geltungsbereich der Verordnung hat Zweifel geweckt. Letzte Woche stimmten Botschafter aus Frankreich, Spanien, Italien und einigen kleineren Ländern im Europäischen Rat gegen den Text, da sie die Bestimmungen über die Wertschöpfungskette und die zivilrechtliche Haftung als zu umfassend und zu ehrgeizig ansahen.

Zwei Drittel des ivorischen Kakaos werden in die EU und das Vereinigte Königreich exportiert | Issouf Sanogo/AFP über Getty Images

Ein europäischer Diplomat sagte gegenüber POLITICO, Frankreich unterstütze die vorgeschlagene Richtlinie „sehr stark“, und seine Ansicht, dass es wichtig sei, sich auf den „vorgelagerten“ Teil der Lieferkette zu konzentrieren, werde von einer Mehrheit der EU-Mitgliedsländer geteilt.

NGOs sind der Ansicht, dass es zwar positiv ist, dass die EU umfassende Rechtsvorschriften vorschlägt, dass jedoch die Gefahr besteht, dass sie am Ende die Fehler wiederholen, die die freiwilligen Initiativen untergraben haben. Eine davon ist die mögliche Beschränkung der Sorgfaltspflichten der Unternehmen auf „bestehende Geschäftsbeziehungen“.

„Was Sie bekommen werden, ist eine ganze Reihe von Unternehmen, die versuchen werden, so wenig etablierte Geschäftsbeziehungen wie möglich zu haben, was die Lieferung von Rohstoffen eher prekärer als weniger macht“, sagte Fountain.

Analysen von Trase zeigen, dass 55 Prozent des ivorischen Kakaos, von dem zwei Drittel in die EU und nach Großbritannien exportiert werden, aus nicht nachvollziehbaren Quellen stammen. NGOs, die mit Kakao und anderen Sektoren arbeiten, die von der neuen Richtlinie betroffen sein werden, fordern, dass sie auf Geschäftsbeziehungen basierend auf ihrem Risiko und nicht auf ihrer Dauer angewendet wird.

Auch der zivilrechtliche Haftungsmechanismus, der eine Entschädigung für Personen garantieren soll, deren Rechte verletzt wurden, wurde auf den Prüfstand gestellt. Der jüngste im Rat diskutierte Kompromissvorschlag aus Sicht von POLITICO mindert das Klagerisiko von Unternehmen, indem er vorschreibt, dass ein Unternehmen nur dann haftbar gemacht werden kann, wenn es „vorsätzlich oder fahrlässig“ einer Sorgfaltspflicht zum Schutz eines „ natürliche oder juristische Person“ – beispielsweise kein Wald – und anschließend das „nach nationalem Recht geschützte rechtliche Interesse“ dieser Person geschädigt hat. Allerdings könne ein Unternehmen nicht haftbar gemacht werden, „wenn der Schaden nur von seinen Geschäftspartnern in seiner Tätigkeitskette verursacht wurde“.

Anfang dieses Jahres hat die EU, Die Elfenbeinküste und Ghana sowie der Kakaosektor haben sich alle auf einen Fahrplan verpflichtet, um Kakao nachhaltiger zu machen, was ihrer Meinung nach auch die Verbesserung der Einkommen der Bauern einschließt. Ob dies im endgültigen Entwurf der Sorgfaltspflichtrichtlinie erwähnt wird, ist jedoch noch unklar.

„Nachhaltigkeit kann ohne ein existenzsicherndes Einkommen nicht existieren“, sagte Heidi Hautala, Europaabgeordnete der Grünen und Vorsitzende der Arbeitsgruppe „Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln“ des Europäischen Parlaments. Hautala, der sich für die Aufnahme des Verweises auf ein existenzsicherndes Einkommen in den endgültigen Text einsetzt, fügte hinzu, dass verantwortungsvolle Einkaufspraktiken „eine Voraussetzung für die Achtung der Menschenrechte, der Umwelt und des Klimas“ seien.

Lebensunterhalt „muss ein Teil davon sein, weil Sie sonst in Schwierigkeiten geraten“, stimmte Fountain zu.

„Wenn man nicht darauf achtet, was ein Bauer braucht, um die Vorschriften einzuhalten, wenn man nicht sicherstellt, dass ein Bauer tatsächlich das richtige Einkommen hat, dann schiebt man nur die Verantwortung für Nachhaltigkeit nach hinten zum Bauern. Und das haben wir in den letzten zwei Jahrzehnten getan.“