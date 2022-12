Mit acht verbleibenden Mannschaften bei der Weltmeisterschaft 2022 schwinden die Möglichkeiten, wer das Turnier gewinnen kann.

Es gibt die üblichen Favoriten. Frankreich und England haben ein leckeres Viertelfinalspiel. Lionel Messi und Argentinien spielen 2014 in einem Halbfinal-Rückkampf gegen die Niederlande. Dann brachten Brasilien und Portugal ihren jeweiligen Gegner im Achtelfinale zum Weiterkommen. Schließlich ist Kroatien, Vizemeister von 2018, wieder unter den letzten Acht und verkörpert damit seine Erfolgsstrategie von vor vier Jahren.

Die bisherige Geschichte der K.-o.-Phase ist jedoch Marokko. Zugegeben, Marokko ist weit weniger talentiert als die anderen Teams im Viertelfinale. Es macht Freude, Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Sofiane Boufal und Sofyan Amrabat zuzusehen. Außerdem wurde Yassine Bounou, oder einfach Bono, wegen seiner Heldentaten im Elfmeterschießen gegen Spanien als Man of the Match ausgezeichnet. Er ließ keinen Schuss an sich vorbei, als Marokko im Elfmeterschießen mit 3:0 gewann.

Technisch gesehen kann jedes der acht Teams gewinnen. Basierend auf der Form ist es eine andere Geschichte. Einige Teams sehen reif für die Herausforderung aus. Wie bereits erwähnt, blitzte Brasilien durch seine Gegner. Frankreich sieht wie gewohnt stark aus, ebenso wie England. Argentinien mag in der letzten Zeit Probleme gehabt haben, aber gegen Australien wirkte es immer noch kompetent.

Lustigerweise waren dies die vier Teams mit den höchsten Chancen, den Wettbewerb zu gewinnen, bevor er am 20. November wieder anfing. Die nächsten drei, Spanien, Deutschland und Belgien, mussten alle etwas peinliche Ausscheidungen aus dem Turnier hinnehmen. Aber immerhin kam Spanien aus seiner Gruppe heraus.

Wer wird Weltmeister 2022?

Diese Wettquoten haben sich geändert, aber der Favorit, der alles gewinnt, bleibt Brasilien. Das ist nicht allzu überraschend. Tites Kader trat als das tiefste Team des Turniers an. Obwohl Neymar einen Schlag abbekommen hat, hat sein Team keinen Schlag verpasst. Tatsächlich erlaubte es Richarlison, an der Spitze der Formation wirklich zu glänzen. Auch auf dem Flügel sind Vinícius und Raphinha nicht gerade schlechte Optionen.

Kann jedoch ein Team Brasilien für diesen Platz an sich reißen? Kroatien ist der nächste Gegner, und die Kroaten haben eine Erfolgsgeschichte gegen Top-Teams. Im Halbfinale kann Brasilien dann auf die Niederlande treffen. Louis van Gaal hat gegen die USA eine Meisterklasse zusammengestellt, und er konnte die Brasilianer überlisten. Oder es könnte Argentinien sein. Die beiden erbitterten Rivalen würden ein Spiel für die Ewigkeit zusammenstellen, das von Leidenschaft erfüllt ist. Als Neutraler wäre das mein Halbfinale meiner Wahl.

Auch Frankreich und England würden gerne zu Wort kommen, denn beide zeigten in diesem Turnier zu keinem Zeitpunkt echte Schwächen.

Also, wer ist Ihre Wahl, um den Pokal aus Katar mit nach Hause zu nehmen?