Wer wird Tech-Unternehmer in China?

Ich habe kürzlich mit Lin Zhang, Assistenzprofessor für Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Universität von New Hampshire und Autor eines neuen Buches, darüber gesprochen: Die Arbeit der Neuerfindung: Unternehmertum in der neuen chinesischen digitalen Wirtschaft. Basierend auf einem Jahrzehnt Forschung und Interviews untersucht das Buch den Aufstieg und die sozialen Auswirkungen von Chinesen, die (zumindest vorübergehend) als Unternehmer erfolgreich waren, insbesondere diejenigen, die in der digitalen Wirtschaft tätig sind.

In der nicht allzu fernen Vergangenheit war China besessen mit Unternehmertum. Auf der Davoser Konferenz im Sommer 2014 rief Chinas Ministerpräsident Li Keqiang zu einer Kampagne für „Massenunternehmertum und Innovation“ auf. „Eine neue Welle des Unternehmertums an der Basis … wird den Motor der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas auf dem neuesten Stand halten“, erklärte er.

Tech-Plattformen, die vielen neuen Unternehmern Einstiegsmöglichkeiten in die digitale Wirtschaft geboten haben, schlossen sich ebenfalls der Kampagne der Regierung an. Jack Ma, Gründer des E-Commerce-Imperiums Alibaba und ehemaliger Englischlehrer, sagte 2018: „Wenn Leute wie ich erfolgreich sein können, dann 80 % der [the] junge Menschen in China und auf der ganzen Welt können das auch.“ Alibaba preist sich oft als Verfechter kleiner Online-Unternehmen an und lud 2014 sogar einen Verkäufer aus dem ländlichen Raum zu seiner Glockenläute-Zeremonie nach New York ein konzentriert sich auf Menschen, die Plattformen wie Alibaba nutzen, und nicht auf die Tech-Titanen des Landes, die sie gegründet haben.)

Im Mittelpunkt dieser Kampagne steht eine verlockende Idee, die die mächtigsten Stimmen des Landes bekräftigen: Dank der enormen neuen Möglichkeiten in Chinas digitaler Wirtschaft hat jeder die Chance, Unternehmer zu werden. Ein Schlüsselelement dieses Versprechens ist, wie der Titel von Zhangs Buch andeutet, dass sich die Menschen, um erfolgreich zu sein, ständig neu erfinden müssen: ihre festen Jobs aufgeben, neue Fähigkeiten und neue Plattformen erlernen und von ihren Nischennetzwerken und Erfahrungen profitieren – was auf die in der Vergangenheit möglicherweise herabgesehen wurde – und nutzen Sie sie als Kapital für die Führung eines neuen Unternehmens.

Viele Chinesen unterschiedlichen Alters und Geschlechts sowie mit unterschiedlichem Bildungs- und Wirtschaftshintergrund sind dem Aufruf gefolgt. In dem Buch nähert sich Zhang drei Arten von Unternehmern an:



Startup-Gründer im Stil des Silicon Valley in Pekingdie am meisten von der Besessenheit der Regierung mit Unternehmertum profitiert haben. Ländliche E-Commerce-Verkäufer auf der beliebten Einkaufsplattform Taobao, die ihre eigenen Familien und Nachbarn beschäftigen, um lokales Handwerk in profitable Geschäfte zu verwandeln. Daigoudie oft weibliche Wiederverkäufer, die Luxusmode kaufen aus dem Ausland und verkaufen sie über graue Märkte in sozialen Medien an Chinas Mittelklasse-Verbraucher.

Was mich an ihren Geschichten am meisten interessiert, ist, wie sie alle trotz ihrer Unterschiede zeigen, wie das Unternehmertum in China seine egalitären Versprechen nicht einhält.

Nehmen wir als Beispiel die ländlichen Taobao-Verkäufer. Inspiriert von einem Cousin, der seinen Fabrikjob aufgab und Taobao-Verkäufer wurde, lebte Zhang in einem ländlichen Dorf in Ostchina, um Menschen zu beobachten, die nach der Arbeit in der Stadt aufs Land zurückkehrten und sich als Unternehmer neu erfanden, die das lokale traditionelle Produkt verkauften – in diesem Fall aus Stroh gewebte Kleidung oder Möbel.

Zhang fand heraus, dass einige der Besitzer von E-Commerce-Shops zwar wohlhabend und berühmt wurden, aber nur einen kleinen Teil der Gewinne mit den Arbeitern teilten, die sie anstellten, um das Geschäft auszubauen – oft ältere Frauen in ihren Familien oder aus benachbarten Haushalten. Und der Staat ignorierte diese Arbeiter, wenn er mit dem Unternehmertum im ländlichen China prahlte.