Botox, Implantate, Fettabsaugung: Jauch hat viele Fragen an die Frau aus der Schönheitsklinik. Auch Politiker kommen zu ihr. „Welche Partei?“, will Jauch wissen – und errät ihren Fußball-Ex.

Elisabeth Albrecht hatte es kaum auf den heißen Stuhl geschafft, als sie schon von Günther Jauch gegrillt wurde. Am Allgemeinwissen der Kandidatin war es dem Moderator von „Wer wird Millionär?“ am Montagabend allerdings weniger wichtig. Dass sie in einer Schönheitsklinik arbeitet, weckte Jauchs Neugier.

Die in Berlin tätige Kandidatin aus Magdeburg gab sich diskret, verriet aber, dass auch einige Politiker in ihre Praxis kämen. „Männer, an die man da wohl nicht denkt“, so Albrecht. „Welche Partei?“, wollte Jauch wissen. „Gemischtes Spektrum“, antwortete der „Wer wird Millionär?“-Kandidat. Eingriffe zur Behandlung von Schlupflidern seien bei den männlichen Patienten laut Albrecht die Nummer eins. Auch Bauchfett werde häufig entfernt.

Elisabeth Albrecht gab Einblicke in den Alltag einer Schönheitsklinik. (Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Dass Tim Walz mit Kamala Harris ins Weiße Haus einziehen wolle, vermutete Albrecht letztlich nur, weil sie seinen Namen wohl in einem Bitcoin-Podcast gehört hatte. Dem Studiopublikum musste der Kandidat für 8000 Euro bestätigen, dass Pressen etwas mit Cocktails zu tun hat und nicht mit fettigem Gegrilltem. Dass sie sich selbst gern unters Messer legt, machte Albrecht gegenüber Jauch keinen Hehl: „Wenn ich bei einem Autohersteller arbeite und dann sage, ‚Ich fahre Fahrrad‘ – das ist nicht authentisch.“

„Das musst du erstmal machen“

Die Kandidatin verriet Jauch außerdem, dass, wenn von den Injektionen, die die Patienten bezahlen, am Ende des Tages noch Botox übrigbleibt, dieses gerne unter den Mitarbeitern verteilt wird. Der RTL-Moderator revanchierte sich, indem er angeblich nur anhand des Geburtsjahrs erriet, mit welchem ​​Ex-Spieler des VfL Osnabrück sie liiert war. „Dann kann es nur Felix Schiller sein“, so Jauch. Albrecht war erst kurz fassungslos und dann sicher: Da hatte jemand hinter den Kulissen gegoogelt.

Am Ende freute sich Albrecht über ihren Gewinn von 16.000 Euro. Ob ihre Klinik eine neue Nase machen könne, wollte Jauch wissen. So etwas mache sie nicht, sondern Implantate, antwortete Albrecht. „Über die Sache mit den Brüsten werde ich nachdenken!“, verabschiedete sich Jauch.

Ansgar Lechtenberg hatte es beim „Tatort“ schwer. (Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Die anderen drei Kandidaten dieser Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ gingen mit jeweils 32.000 Euro nach Hause. Der verbleibende Kandidat, Christoph Lange aus Neunkirchen-Seelscheid, hörte sich die erste Frage an und war schon weg. „Besser hätte es nicht laufen können“, sagte Jauch. „Nach zwei Minuten hier ist er von seinem Stuhl aufgestanden und hat alles richtig gemacht – so etwas muss man machen.“

Hochtalent scheitert an Torwart-Frage

Nach Beauty-Experte Albrecht schien Ansgar Lechtenberg aus Denkendorf bei Stuttgart auf eine sechsstellige Gewinnsumme zuzusteuern. Der Software-Entwickler mit Fliege wurde laut Jauch schon mit vier Jahren in den Mensa-Club für hochbegabte Kinder aufgenommen. Doch ein hoher IQ änderte nichts daran, dass der 30-Jährige den „Tatort“ nicht kannte und diese Runde nur dank der Zuschauer überstand. Die Frage, welcher Torwart in einem WM-Finale als erster ohne Gegentor blieb, konnte Lechtenberg am Ende nicht beantworten. Das gelang Bodo Illgner 1990 beim 1:0 gegen Argentinien.

Zu ihrer Überraschung sicherte sich auch Tätowiererin Kathrin Tremel am Ende von „Wer wird Millionär?“ die 32.000 Euro. Bei der letzten Frage musste sie nämlich zocken. Genau das hatte sich Jauchs Kandidatin aus dem oberfränkischen Lichtenfels vor der Show eigentlich verboten. Dass sie keinen Joker mehr in der Runde hatte, lag auch an einer angehenden Erdkundelehrerin im Publikum. Die Schülerin hatte Lechtenberg geholfen, als es um die Nord- und Südinsel Neuseelands ging. Auch der Zuschauer bot an, für Tremel Joker zu sein, war sich dann aber sichtlich unsicher: Verläuft etwa keine Bundeslandgrenze durch Ostfriesland oder sucht Jauch die Eifel?

Auf Jauchs Rat hin rief Tremel einen Geographielehrer an und gab schließlich richtig Ostfriesland ein. Der Tätowierer vertraute dann ihrer vagen Vermutung, dass Campino und nicht Bushido oder Smudo im April zwei Vorlesungen an einer Uni gehalten hatte. Der Grund: Sie hatte so viel Spaß bei „Wer wird Millionär?“. Dass sie Jauch in diesem Kontext nicht explizit erwähnt hatte, wollte die Kandidatin mit einem Gratis-Tattoo wiedergutmachen. Jauch lehnte diese Körperverschönerung jedoch ab und war letztlich glücklich: „Ich bin dazu gekommen, mir ein Tattoo stechen zu lassen.“

„Wer wird Millionär?“ legt derzeit eine „Bauer sucht Frau“-Pause ein, kehrt aber am 17. Oktober mit einem großen Jubiläums-Special zwischendurch zurück. „Mit vielen Überraschungsgästen begibt sich der Moderator auf eine Zeitreise durch 25 unterhaltsame Jahre ‚Wer wird Millionär?‘-Geschichte“, teilte RTL mit.