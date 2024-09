Als WWM-Kandidatin Elisabeth Albrecht aus Magdeburg am Montagabend über ihre vergangene Beziehung sprach, staunte Moderator Günther Jauch (68) nicht schlecht. Er hatte viel über ihren Ex gehört – und nicht nur Gutes.

Frau Albrecht ist nicht nur Finanzmanagerin, sondern auch Geschäftsführerin einer Schönheitsklinik. Wie die männlichen Patienten dort ihr Gesicht verschönern, will Jauch wissen. Sie erklärt: „Männer lassen sich vor allem Schlupflider korrigieren.“ Aber auch Fettabsaugungen seien sehr beliebt. Wie die Narkose genau funktioniert und wie viel Fett abgesaugt werden kann, will die Moderatorin wissen. Jauch grinst: „Ich frage für einen Freund.“

Eine Fettabsaugung würde Albrecht bei der Moderatorin allerdings nicht vornehmen wollen: „Ihnen fehlt doch nichts!“

Amüsante Begegnung: Günther Jauch interessierte sich für die Arbeit seiner Kandidatin. Sie ist Geschäftsführerin einer Schönheitsklinik Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Als Günther Jauch Als kurz darauf die Telefonjoker auf dem Bildschirm erscheinen, stößt er einen Freudenschrei aus. Einen davon kennt er: „Uli Borowka!“ Ihr Ex, ebenfalls Fußballer, sei mit Borowka befreundet, erklärt Frau Albrecht. Jetzt platzt Jauch fast vor Neugier: „Kennen wir den Fußballer, mit dem du lange zusammen warst?“

Die Kandidatenlisten: Er spielte in der 3. Liga, erst in Magdeburg, dann in Osnabrück, und machte später negative Schlagzeilen. „Er war sehr hübsch“, erinnert sich Elisabeth Albrecht, „und ich dachte mir: Meine Güte, wir kaufen das Haus, ohne es von innen gesehen zu haben. Der war schon ein bisschen verrückt.“ Trotzdem ließ sie sich zu einem Impuls verleiten, wie sie heute verrät: „Ich habe mir auch sein Geburtsjahr hinters Ohr tätowieren. 1989.“

Günther Jauch hat schließlich einen Verdacht und platzt heraus: „Felix Schiller!“ Und tatsächlich: Der Kandidat bestätigt lachend, dass es sich dabei um Felix Schiller (34) handelt, einen ehemaligen Fußballprofi, der bereits für Schlagzeilen sorgte.

Jauchs Kandidat war zusammen mit Ex-Fußballprofi Felix Schiller Foto: IMAGO/Zoonar

Für Elisabeth Albrecht reicht es am Ende des Abends für einen Gewinn von 16 000 Euro Als sie die möglichen Schönheitsoperationen aufzählt, sorgt vor allem Jauchs Kommentar für Gelächter im Publikum: „An die Brüste werde ich denken.“