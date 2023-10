Wer wird Dompé beim HSV ersetzen? Walter hat zwei Möglichkeiten – und eine Tendenz

Beim Abschlusstraining am Freitag musste Tim Walter tun, was er am Vortag vermieden hatte: sich verpflichten. Entweder Ransford Königsdörffer – oder Levin Öztunali. „Ja, einer von ihnen wird spielen“, antwortete der HSV-Trainer schlicht auf die Frage, wer am Samstag (20.30 Uhr) Jean-Luc Dompé in Kaiserslautern ersetzen würde. Im letzten Spiel vor der Abreise ins südliche Rheinland-Pfalz nahmen beide teil – anders als Dompé wegen seiner Leistenprobleme. Allerdings ist nur eines davon ein Gegenstück zur Bakery Jatta.

Es war Öztunali, der links neben Gambier rechts und Robert Glatzel im Zentrum stürmen durfte. Nun muss die vermeintliche A-Formation im Training keine Bedeutung mehr haben, schon gar nicht bei Walter und nicht mit Blick auf den HSV-Angriff in Kaiserslautern.

Königsdörffer und Öztunali sind Optionen für den Flügel des HSV

Die Aufstellung von Öztunali schien dennoch ein Hinweis darauf zu sein, dass die Partnersuche für Jatta bis Freitag eigentlich noch nicht abgeschlossen war – nachdem Königsdörffer eigentlich bis zum Schluss als Favorit galt. Der 22-Jährige war es, der beim 2:0-Sieg gegen Fürth für Dompé eingewechselt wurde – während Öztunali 90 Minuten auf der Bank sitzen musste. Und Jatta durfte trotz der Gelb-Roten Gefahr durchspielen.

In Lautern muss der 24-Jährige aufpassen, dass er nicht seine fünfte Verwarnung erhält. Es heißt also Vorsicht bei Jatta, über den FCK-Verteidiger Boris Tomiak gegenüber MOPO sagte: „Ich freue mich auf das Duell, auch wenn es schwierig wird.“

Für Jatta geht es aber auch um Effektivität – denn in seiner Saisonstatistik fehlt noch ein Torassistent. Dies gilt auch für Öztunali. Nicht viel mehr, aber immerhin einen Assist verbuchte Königsdörffer – der zweite mögliche Jatta-Partner für das Spitzenspiel.