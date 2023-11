Wer war Muhlaysia Booker? Folgendes sollten Sie wissen, nachdem der Mann, der beschuldigt wurde, sie getötet zu haben, sich schuldig bekannt hat

DALLAS – Ein Mann, der wegen der tödlichen Erschießung einer Transgender-Frau aus Dallas im Jahr 2019 angeklagt wurde, etwa einen Monat nachdem sie bei einem separaten Angriff geschlagen worden war, der auf Video festgehalten wurde, wurde am Montag zu 48 Jahren Gefängnis verurteilt.

Kendrell Lyles, 37, bekannte sich schuldig wegen Mordes, als die Auswahl der Geschworenen in seinem Prozess um den Tod der 22-jährigen Muhlaysia Booker beginnen sollte.

Booker war erschüttert, aber entschlossen, als sie auf einer für sie abgehaltenen Kundgebung sprach, nachdem mehrere Männer sie nach einem leichten Verkehrsunfall geschlagen hatten. Sie sagte damals zu den Unterstützern: „Dieses Mal kann ich vor Ihnen stehen, während wir in anderen Fällen an einer Gedenkstätte stehen.“

Die Gewalt, die Booker in ihrem kurzen Leben widerfuhr, ist ein Beispiel für die Bedrohungen, denen Transgender-Menschen und insbesondere schwarze Transgender-Frauen in den gesamten USA ausgesetzt sind. Booker sagte der Polizei, dass die Menschen, die sie nach dem Verkehrsunfall angegriffen hätten, homophobe Beleidigungen verwendet hätten. Die Behörden haben das Motiv für ihre Ermordung nicht öffentlich bekannt gegeben, erklärten jedoch, dass es nichts mit dem früheren Übergriff zu tun habe.

Texas gehört zu den Bundesstaaten, in denen Transgender-Personen mit einer wachsenden Zahl von Gesetzen und Richtlinien ins Visier genommen werden, darunter Einschränkungen bei der geschlechtsspezifischen Pflege, der Nutzung öffentlicher Toiletten und der Teilnahme an Sportarten.

Folgendes sollten Sie über Bookers Ermordung wissen:

Was hat die Polizei gesagt?

Bookers Leiche wurde am Morgen des 18. Mai 2019 in einer Straße in Dallas gefunden.

Die Polizei sagte, sie habe Lyles als Verdächtigen identifiziert, als sie den Tod eines Mannes und einer Frau untersuchte, die in den Tagen nach Bookers Ermordung bei getrennten Schießereien getötet wurden. Laut Polizei wurde Lyles auch für den Tod dieser beiden Opfer verantwortlich gemacht, von denen keines Transgender war.

Empfohlen

Booker stieg in ein Fahrzeug, das der Beschreibung von Lyles entsprach, und fuhr etwa drei Stunden bevor ihre Leiche gefunden wurde, heißt es in einem Haftbefehl. Ein Zeuge sagte den Ermittlern, dass Lyles die Gegend häufig besuchte, um sich mit Transgender-Sexarbeiterinnen zu treffen, heißt es im Haftbefehl. Ihre Leiche wurde ein paar Meilen von der Stelle entfernt gefunden, an der sie in das Fahrzeug eingestiegen war.

Die Ermittler stellten außerdem fest, dass die Telefone von Lyles und Booker zu der Zeit, als sie getötet wurde, zusammen unterwegs waren und dass er ihr Telefon nach ihrer Ermordung in seinem Besitz hatte, heißt es im Haftbefehl.

Lyles‘ Anwalt Richard Franklin sagte, nachdem sein Mandant das Schuldeingeständnis eingereicht hatte, dass es „das richtige Ergebnis“ sei. Franklin sagte, er kenne das Motiv für die Ermordung nicht.

Was geschah nach Bookers Autounfall?

Das Handyvideo, auf dem zu sehen ist, wie Booker geschlagen wird, wurde in den sozialen Medien weit verbreitet.

Nach dem Autounfall am 12. April 2019 versammelte sich eine Menschenmenge und sah zu, wie mehrere Männer Booker angriffen. Schließlich brachte eine Gruppe von Frauen Bookers schlaffen Körper in Sicherheit und sie wurde mit ihren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Edward Thomas wurde von einer Jury wegen Körperverletzung bei dem Angriff für schuldig befunden und zu 300 Tagen Gefängnis, einschließlich verbüßter Zeit, verurteilt.

Wie beschreiben diejenigen, die Booker kannten, sie?

Naomi Green arbeitete als Programmmanagerin für Transgender-Dienste bei Abounding Prosperity Inc., als sie Booker traf, als die Gruppe die Kundgebung zur Unterstützung von Booker nach dem Angriff plante. Green sagte, Booker habe „eine große, große Persönlichkeit“ und ein Händchen für Humor.

„Sie war eine überragende Persönlichkeit voller Leben und Energie“, sagte Green. „Ich konnte sehen, dass sie nicht gebrochen war, obwohl sie das durchgemacht hatte, was sie durchgemacht hatte.“

Green sagte, Bookers Tod sei verheerend und auch ein Symbol dafür, „wie viele von uns in der Gemeinschaft im Laufe ihres Lebens mehrmals mit Gewalttaten konfrontiert werden“.

Was sagen die Leute nach dem Plädoyer?

Stephanie Houston, Bookers Mutter, sagte: „Keine Zeit kann Muhlaysia zurückbringen, und obwohl wir uns wünschen, dass das Urteil die Todesstrafe wäre, kann unsere Familie endlich ein gewisses Gefühl der Abgeschiedenheit verspüren, weil sie weiß, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde und er nichts mehr bewirken kann.“ Familien schmerzen und schmerzen.“

Ahmad Goree, Vorstandsvorsitzender der Muhlaysia Booker Foundation, die Houston nach dem Tod ihrer Tochter gründete, um Transgender-Menschen zu helfen, dankte der Polizei und der Staatsanwaltschaft.

„Wir hoffen, dass dieses Urteil die Botschaft vermittelt, dass das Leben von Transsexuellen wichtig ist und dass diejenigen, die sich dazu entschließen, der Gemeinschaft Schaden zuzufügen, vor Gericht gestellt werden“, sagte Goree.

Wie lauten die Statistiken zur Anti-Trans-Gewalt?

Tori Cooper, Leiterin des Community-Engagements der Transgender Justice Initiative der Human Rights Campaign, sagte, sie hoffe, dass Bookers Geschichte dazu beiträgt, Licht auf Gewalt gegen Transgender-Menschen zu werfen. „Dies ist nur einer von Hunderten Fällen, über die wir im Laufe der Jahre berichtet haben – und das sind nur die Fälle, von denen wir wissen“, sagte Cooper.

Seit 2013 hat das öffentliche Aufklärungs- und Forschungsteam des HRC in den gesamten USA mindestens 334 Transgender- und geschlechtsunkonforme Menschen identifiziert, die durch Gewalt getötet wurden. Davon waren 75 % farbige Transgender-Frauen und fast 62 % schwarze Transgender-Frauen. Und laut HRC ereigneten sich fast 10 % dieser Morde in Texas – mehr als in jedem anderen Bundesstaat.

Was ist mit den anderen Morden?

Lyles werden zwei weitere Mordfälle im benachbarten Collin County vorgeworfen, nämlich die Erschießungen der 35-jährigen Leticia Grant am 22. Mai 2019 und des 29-jährigen Kenneth Cichocki am 23. Mai 2019. Die Behörden haben sein Motiv nicht bekannt gegeben in ihren Morden. Franklin, Lyles‘ Anwalt, sagte am Montag, er habe zu diesen Fällen keinen Kommentar abgegeben.