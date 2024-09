echo24 Live Verbraucher

Meer of minder geld in het nieuwe jaar? Met de Steuerreform vanaf 2025 zullen de werkzaamheden gewoon doorgaan. Vaak is het von „mehr Netto“ die Rede, maar dat betekent niets. Manche müssen sogar mit weniger Geld in Monat auskommen. Eén tabel zegt: we profiteren van de Steuerreform en we maken ons meer zorgen over geld. Als de “Bundesregierung” zelf schrijft, kan dat de komende jaren met de juiste Steuertarifen Citizens. Wilt u weten of de Oberschicht in een nieuw jaar steuerliche Vorteile is?

Steuerreform in Deutschland: Wer kommt vanaf 2025 meer Netto-Gehalt?

Alle werknemers die goed werken, zijn verantwoordelijk voor hun werk en hun leven. Schließlich stehen Steuern für die meisten in Verbindung mit Abgaben en Zahlungen. Maar een blik op de nieuwe veranderingen vanaf 2025 zegt: zorg er goed voor. Voor al die Unter- und Mittelschicht sollte vanaf 2025 van de andere extra voordelen, die voor het eerst de “Bild”-Zeitung publiceerden.

Kijk dus eens naar de netto-inhoud vanaf 2025:

Bruttolöhn Verandering in het jaar 2025 2.000 euro +59 euro 2.500 euro +54 euro 3.000 euro +55 euro 3.500 euro +55 euro 5.000 euro +76 euro 5.500 euro +175 euro 7.500 euro +214 euro

Deze Werte hat de „Bild“-Zeitung vom Bund der Steuerzahler berechnen lasden. De Zahlen voor 2025 zijn de Anhebung des Grundfreibetrags, de Abbau der Kalten Progression, de Anhebung der Beitragsbemessungsgrens en de Erhöhung des GKV-Beitrags um 0,6 Prozentpunkte berücksichtigen.

Bij een minimum bruto inkomen van 8.500 euro wordt het netto inkomen vanaf 2025 ongewijzigd niet beïnvloed, maar wordt er wel een tabel bij het netto inkomen opgeteld en is er geen sprake van Duitse macht. Hier werd rundvlees 159 euro per netto inkomen ingetrokken.

Steuerreform am 2025: Dit is ook het geval voor werknemers

De jaren zijn immers verstreken sinds het einde van het jaar, ter wille van de fundamentele vrijheid om een ​​grote rol te spelen. De exploitatiekosten stijgen van 2024 naar 180 euro. Damit ligt bij de Grundfreibetrag uit 2024 voor 11.784 Euro, die „Finanztip“ schrijft. Vanaf 2025 gaat de prijs omhoog van € 300 naar € 12.084 en van € 2026 naar € 252 naar € 12.336. Dit betekent dat er vanaf 2025 een huurwijziging zal plaatsvinden, die gevolgen zal hebben voor ruim 1,8 miljoen mensen.