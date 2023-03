Beim 1. FC Nürnberg sitzt seit dem letzten Spieltag wieder Dieter Hecking auf der Trainerbank. Nach der 0:5-Klatsche in Heidenheim und der Entlassung von Markus Weinzierl hat der Sportvorstand den Trainerposten übernommen. Am vergangenen Wochenende feierte der 58-Jährige een gelungenes Comeback. Beim setzte sich der FCN mit 1:0 durch en verbesserte sich damit in der Tablele auf Rang zwölf.