Wer tritt sterven Nachfolge een? Was Machen die Grünen?

Für die Nachfolge von Alain Berset stehen Deutschschweizer aus der SP im Fokus. Met Ständerat Daniel Jositsch ist zu rechnen. Ongewis is, ob die Grünen der SP wieder zo freundlich den Vortritt lassen.

Alain Berset geht, seine Nachfolge wird erst im december bestimmt. Peter Klaunzer/Keystone

Die Überraschung is ihm gelungen. Natuurlijk gab es Spekulationen, aber am Ende kam die Ankündigung aus heiterem Himmel. Dass Alain Berset diesen Mittwoch seinen Abgang auf Ende Jahr bekanntgeben ben, hat kaum jemand erwartet. Nachten war nach aussen gedrungen, die Einladung zur Medienkonferenz kam sehr kurzfristig. Ungewöhnlich ist, dass Berset die Ankündigung so frühmacht – want in seinem zweiten Jahr als Bundespräsident. Seine Nachfolge loopt voor Mitte December, die de reguliere Erneuerungswahl des Gesamten Bundesrats ansteht reguleert.