Wer stellte die ersten Steinwerkzeuge her? Discovery bringt Licht ins Dunkel

Die Entdeckung von 330 Steinartefakten in Kenia, die 2,9 Millionen Jahre alt sind, wirft Licht auf eine Schlüsselfrage in der menschlichen Evolution – wer benutzte zuerst Steinwerkzeuge?

Wissenschaftler entdeckten Hammersteine, Kerne und Flocken sowie die Knochen von geschlachteten Flusspferden und zwei Zähne eines uralten menschenähnlichen Affen namens Paranthropus von erodierten Hängen entlang der Küste Kenias Viktoriasee an einem Ort namens Nyayanga auf der Homa-Halbinsel.

Die Entdeckung eines oberen und unteren Molaren von Paranthropus in Nyayanga hat die Annahme widerlegt, dass nur Menschen diese Art von Werkzeugen herstellen könnten.

„Während einige Arten nichtmenschlicher Primaten Technologien entwickeln, die bei der Nahrungssuche helfen, sind Menschen zum Überleben in einzigartiger Weise auf Technologie angewiesen. Aber die evolutionären Ursprünge dieser Abhängigkeit von Technologie zum Überleben sind rätselhaft“, sagte Tom Plummer, Professor für Anthropologie am Queens College der City University of New York und Mitautor der Studie.

Die ältesten bekannten Steinwerkzeuge sind vermutlich 3,3 Millionen Jahre alt und wurden an einem Ort namens Lomekwi 3, ebenfalls in Kenia, entdeckt. Die in Nyayanga ausgegrabenen Steinwerkzeuge waren jedoch anspruchsvoller als die rudimentären, die in Lomekwi 3 gefunden wurden, und gehören zu einem Stil, der eng mit der Entstehung der Gattung Homo verbunden war, zu der auch unsere eigene Spezies, der Homo sapiens, gehört.

Systematisch und nicht willkürlich hergestellt, hätten die Steinwerkzeuge es alten Homininen ermöglicht, die dicke Haut großer Tiere zu durchschneiden, Fleischstücke abzuschneiden und Knochen für Mark aufzubrechen sowie Pflanzenmaterial zu zerdrücken, um es schmackhafter zu machen. Plummer erklärt. Hominine waren einst eine vielfältige Gruppe von Menschen und menschenähnlichen Affen.

Der Co-Autor der Studie, Rick Potts, ein Paläoanthropologe und Peter-Buck-Lehrstuhl für menschliche Ursprünge am Smithsonian National Museum of Natural History in Washington, DC, beschrieb das Toolkit als „die erste einfache Küchenmaschine“.

„Die scharfkantigen Flocken konnten so effektiv schneiden wie das Gebiss eines Löwen, und die Hammersteine ​​konnten so effektiv zerkleinern wie die Backenzähne eines Elefanten – und somit wurden alle möglichen Nahrungsmittel der Savannenwälder/Graslandschaften mit diesem neuen Set für die Verarbeitung erschlossen von Zähnen außerhalb des Körpers“, sagte er per E-Mail.

Vor dieser neuen Studie, die am Donnerstag in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde, ist die früheste bekannt Das Erscheinen dieser Art von Werkzeugen fand vor etwa 2,6 Millionen Jahren im Afar-Dreieck in Äthiopien statt. Der Werkzeugsatz, den Archäologen Oldowan nennen, nach der Olduvai-Schlucht in Tansania, wo Artefakte in diesem Stil erstmals gefunden wurden, war ein technologischer Durchbruch, den die Menschen weit über Afrika und Asien mit sich trugen und der etwa 1 Million Jahre lang Bestand hatte.

„Der Unterschied ist nicht genau so, wie das iPhone die Art und Weise verändert hat, wie wir Telefone verwenden. Ich denke, es ist eher so, wie das Schreiben die Kommunikation verändert hat“, sagte Potts per E-Mail.

Das Vorhandensein der Paranthropus-Backenzähne deutet jedoch darauf hin, dass Mitglieder der Gattung Homo nicht die einzigen Primaten waren, die sich diesen technologischen Fortschritt zunutze machten.

„Die enge Verbindung von Oldowan-Werkzeugen mit geschlachteten Kadavern und Paranthropus könnte bedeuten, dass der Gebrauch von Werkzeugen in der Familie der Homininen weiter verbreitet war, als wir jemals dachten“, sagte John McNabb, Professor für Archäologie an der University of Southhampton im Vereinigten Königreich. McNabb war nicht an der Forschung beteiligt.

Paranthropus hatte ein großes Gesicht, einen riesigen Kiefer und riesige Zähne, die viel größer waren als die der frühesten menschlichen Spezies wie Homo habilis, der am engsten mit der Entstehung des Oldowan-Werkzeugkastens in Verbindung gebracht wurde.

„Normalerweise wird angenommen, dass der Homo mit den kleineren Zähnen von der Herstellung von Steinwerkzeugen profitiert hätte, die bei der Verarbeitung von Nahrung außerhalb des Mundes halfen, während Paranthropus typisiert wurde, indem er seine Nahrung ausschließlich mit seinen Zähnen verarbeitete, indem er seine großen Kaumuskeln nutzte“, sagte Potts .

„Als unser Team das Alter der Nyayanga-Beweise ermittelte, wurde der Täter der Werkzeuge in meinen Augen zu einem ‚Krimi‘. Es gibt mehrere Möglichkeiten, und abgesehen von versteinerten Handknochen, die um ein Steinwerkzeug gewickelt sind, kann der Urheber des frühen Oldowan für lange Zeit ein Unbekannter sein“, sagte Potts.

Es ist bekannt, dass eine Reihe verwandter Homininen, die auf zwei Beinen gingen, vor 3,5 Millionen bis 2,5 Millionen Jahren in Äthiopien, Kenia und im Westen bis in den Tschad lebten. Zu diesen frühen Homininen gehören Australopithecus afarensis, zu dem das berühmte Lucy-Fossil gehört, sowie Paranthropus und Homo habilis.

McNabb stimmte zu, dass es zu früh sei, um mit Sicherheit sagen zu können, dass diese relativ raffinierten Steinwerkzeuge älter waren als die frühesten Menschen, sagte aber, die Entdeckung sei dennoch „sehr bedeutsam“.

„Diese Entdeckung bedeutet, dass Präzisions-Flockungstechniken viel früher existierten, als wir dachten. Es hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Homininen und sogar darauf, wie alt soziales Lernen in unserer Abstammungslinie ist. Das sind Techniken, die man sich irgendwie von anderen knabbernden Homininen in seiner Umgebung aneignen muss.“ sagte McNabb.

Die mit den Werkzeugen zubereiteten Lebensmittel wären roh verzehrt worden. Vielleicht würde Fleisch zu etwas gestampft werden, das einem Nilpferd-Tartar ähnelt, um es leichter kauen zu können. Die Verwendung von Feuer zum Kochen wurde erst vor 1 in die archäologischen Aufzeichnungen aufgenommen vor Millionen Jahren.

Die Überreste geschlachteter Flusspferde sind der früheste Beweis dafür, dass menschliche Vorfahren in der Lage waren, große Tiere zu verarbeiten und zu essen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Nilpferde aktiv gejagt wurden.

„Es gibt keine Beweise von Nyayanga (oder irgendeiner anderen Oldowan-Stätte) für eine Technologie, die ein sehr großes Tier hätte töten können. Es scheint, dass die Werkzeugmacher der Homininen Kadaver verarbeitet haben, die sie gefunden haben. Der Vorteil einer solchen Aktivität wäre der Zugang zu großen Protein- und Fettpaketen gewesen – ein echter Überlebensvorteil“, sagte Potts per E-Mail.