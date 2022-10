Wer sind sie und was haben sie vor? – RT World News

Woher bekommen die umstrittensten Öko-Aktivistengruppen dieses Jahres ihr Geld?

Ob Sie davon gehört haben, dass sie eine Wachsfigur des britischen Königs Karl III. in Londons Madame Tussauds mit Kuchen zerstörten, Suppe über Vincent Van Goghs ikonische „Sonnenblumen“ schleuderten, sich selbst auf einen Asphalt klebten, um den Verkehr zu blockieren, oder große Sportveranstaltungen störten, die Chancen stehen gut Sie bereits mit „Just Stop Oil“ und seinen Aktivitäten vertraut sind.

Diese Umweltgruppe besteht seit knapp einem Jahr, hat aber mit ihren skandalösen Aktionen bereits für viel Aufsehen in den Medien gesorgt. Also, wer finanziert diese Show?

„Umweltfreundliche“ Spenden

Seit ihrer Gründung im Februar 2022 hat sich die ökologische zivile Widerstandsgruppe an einer Vielzahl von aufmerksamkeitsstarken Protestaktionen beteiligt und eine intensive Mediendebatte darüber provoziert, ob ihre Ziele ihre Mittel rechtfertigen und ob die Katastrophenprognosen ihrer Aktivisten – von total planetaren Zerstörung in sehr naher Zukunft, wenn traditionelle Energiequellen nicht sofort und für immer von Regierungen auf der ganzen Welt entsorgt werden – überhaupt eine Beweisgrundlage.

Doch selbst in der kritischen Berichterstattung wurden wichtige Fragen zu den Ursprüngen und Finanzierungsquellen von Just Stop Oil größtenteils nicht gestellt, ein unglaubliches Versehen angesichts seines schnellen Aufstiegs in den Mainstream. Die Antworten liegen jedoch in Sichtweite, und sie geben Anlass zur Sorge über die wahren Ziele der Gruppe und die Interessen, denen ihr Aktivismus dient.









Während die Finanzen von Just Stop Oil fast völlig undurchsichtig sind, lädt die Website von Just Stop Oil Unterstützer ein, über Ethereum zu spenden. Einigen Berechnungen zufolge erzeugt jede einzelne Transaktion mit der Kryptowährung 34 Kilogramm CO2 – ungefähr die gleiche Menge an Energie, die ein durchschnittlicher US-Haushalt in zweieinhalb Tagen verbrennt. Ethereum verbraucht also jährlich insgesamt mehr Energie als das gesamte Land Dänemark

Im September kündigte es Änderungen an, von denen es behauptet, dass sie seine CO2-Emissionen um über 99 % reduzieren werden, obwohl Krypto-Experten, die vom führenden Technologiemagazin The Verge konsultiert wurden, stark bezweifeln, ob dies tatsächlich erreicht wird. Zumindest war Just Stop Oil in den ersten sieben Monaten seines Bestehens auf Spenden angewiesen, die im Geheimen über eine Kryptowährung mit enormem CO2-Fußabdruck getätigt wurden.

Bis heute ist der einzige öffentlich bestätigte Unterstützer von Just Stop Oil der in den USA ansässige Climate Emergency Fund, der Zuschüsse und Mittel für grüne Bewegungen und Organisationen weltweit bereitstellt. Es wird von Aileen Getty geleitet, einer Erbin des Getty-Vermögens von 5,4 Milliarden US-Dollar, das von der Ölgesellschaft der Familie erworben wurde. Dies hat zu einer weiten Verbreitung geführt Vorwürfe dass die Industrie für fossile Brennstoffe Just Stop Oil sponsert, um Umweltaktivismus zu diskreditieren.

Es gibt keine Beweise dafür, dass Getty ein finanzielles Interesse an fossilen Brennstoffen hat oder irgendwie von den disruptiven Aktionen von Just Stop Oil profitieren würde, die die Öffentlichkeit gegen grüne Anliegen und Befürworter aufbringen. Tatsächlich scheint sie aufrichtig entschlossen zu sein, ihr enormes Vermögen einzusetzen, um die traditionelle Energieindustrie zu untergraben. Viele große Umweltprotestgruppen haben von ihrer Großzügigkeit profitiert, einschließlich der umstrittenen Extinction Rebellion (XR).

Vergewaltigungsfantasien des Gründers

Dass Just Stop Oil und XR beide Hunderttausende von Dollar aus derselben Quelle erhalten, ist aus mehr als einem Grund bemerkenswert. Die widerspenstigen Taktiken des Paares und die von Insulate Britain, einer anderen Umweltaktivistengruppe, wurden häufig verglichen, was nicht überraschend ist, da sie alle direkt von einem Mann, Roger Hallam, beeinflusst wurden, der auch an der Gründung der drei beteiligt war.













Hallams apokalyptische Ansichten zum Klima sind in seinen weitschweifigen, undurchdringlichen 12.200 Wörtern zusammengefasst: „Manifest.“ Er erinnert an die verrückten Exzesse eines Fiebertraums und sagt voraus, dass das Wetter in den nächsten 30 Jahren „zerstört,“ führt zu „Hunger und der Zusammenbruch unserer Gesellschaft“ und „Krieg und Gewalt, das Abschlachten junger Männer und die Vergewaltigung junger Frauen auf globaler Ebene.“

Seine ursprüngliche Abhandlung war irgendwie noch manischer und vergewaltigungsbesessener. Zu den Szenarien, die Hallam phantasierte, gehörte der Klimawandel, zu dem er führen würde „eine Bande von Jungen“ Einbruch in das Haus des Lesers „anspruchsvolles Essen“, Wer denn „Sieh deine Mutter, deine Schwester, deine Freundin“ und „Gruppenvergewaltigung auf dem Küchentisch.“ Diese und andere Passagen wurden aufgrund der Verurteilung durch die Medien entfernt.



Hallam schrieb das Manifest im Gefängnis, weil er gegen Kautionsbedingungen verstoßen hatte, nachdem er im Sommer 2019 wiederholt versucht hatte, den Londoner Flughafen Heathrow mit zivilen Drohnen zu schließen. Dies war ursprünglich ein von XR gebilligter Plan gewesen, wurde aber schließlich fallen gelassen. Er persönlich ließ sich jedoch nicht entmutigen und gründete einfach eine neue Organisation, Heathrow Pause, um die Aktion trotzdem durchzuführen.

Der Protest führte nicht dazu, dass ein einziges Flugzeug am Boden blieb oder der Betrieb des Flughafens in irgendeiner Weise beeinträchtigt wurde, obwohl es gelang, die Organisatoren zu verhaften, strafrechtlich zu verfolgen und in einigen Fällen zu inhaftieren.

Diese Episode, zusammen mit einer Aktion im nächsten Jahr, bei der Beyond Politics – eine weitere von Hallam gegründete Gruppe zivilen Ungehorsams – in die Londoner Büros von NGOs wie Amnesty International und Greenpeace einbrach, Wände und Böden mit Farbe übergoss und die Organisationen aufforderte, ihre zu bestellen Mitglieder zu „gegen die Regierung aufstehen.“ Dies führte dazu, dass XR alle Verbindungen zu ihm abbrach.

Trotz der offensichtlichen Scheidung hat XR weiterhin von Hallam ausgedachte Störungsstrategien angewendet, von denen viele die öffentliche Sicherheit gefährden und ein hohes Risiko eingehen, öffentliche Gegenreaktionen gegen die Gruppe und Umweltaktivismus im Allgemeinen auszulösen. Offiziell veranlassten dieselben Bedenken XR dazu, seine Aktion gegen Heathrow einzustellen. Eine alternative Erklärung könnte sein, dass der größte Unterstützer von Rebellion, der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Christopher Hohn, mit 730 Millionen Euro am Flughafen beteiligt ist.













Alle Wege führen nach Soros

Hedgefonds profitieren vom Chaos. Ein Schlüsselbeispiel dafür war der Leerverkauf des britischen Pfunds im September 1992. Bekannt als Schwarzer Mittwoch, brachte es dem Finanzmanager Quantum Funds an einem einzigen Tag 1,8 Milliarden Dollar ein und dem Firmeninhaber George Soros den Spitznamen „Der Mann, der die Bank von England brach“.

Angesichts der Tatsache, dass XR – und Stop Big Oil und Insulate Britain, und es scheint, dass jede von Hallam gegründete Gruppe – Chaos anrichtet, ist es vielleicht kein Zufall, dass zumindest die erste Gruppe bestätigt wurde, dass sie Finanzmittel von Soros‘ berüchtigten Open Society Foundations erhalten hat ( OSF).

Bereits im August 2019 erhielt ein unabhängiger Forscher interne XR-Dokumente im Zusammenhang mit der Finanzierung der Gruppe. Sie zeigten, dass es im ersten Betriebsjahr mindestens 1 Million US-Dollar gesammelt hatte – eine Zahl, die wesentlich höher sein könnte, da die Gesamtspende des OSF im Gegensatz zu den Beiträgen anderer Unterstützer nicht aufgeführt ist. Diese Summe wird offenbar sogar vor XR-Insidern selbst geheim gehalten.

Andere vom Forscher veröffentlichte Dokumente sind noch deutlicher. Ein selbst verfasstes „Überblick” der Aktivitäten von XR legt seine „Ziele“, die das Anzeigen von „radikalen Menschen (und international), dass es möglich ist, einen unmöglichen Plan zu haben und eine Rebellion durchzuführen … auch um weitere Aufstände zu unterstützen.“

An anderer Stelle im „Überblick“, sind XR-Aktivisten aufgerufen, „Testen Sie Prototypen in Vorbereitung auf den bevorstehenden strukturellen Zusammenbruch der Regime westlicher Demokratien … und bereiten Sie so eine Grundlage für die Transformation der Gesellschaft vor.“ Es könnte sein, dass Hallam ausgenutzt wurde, um solche „Prototypen“ und warf sie beiseite, als er über sich selbst hinauswollte und die Geschäftsinteressen von XR-Unterstützern bedrohte.