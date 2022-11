Wer sind die BBC-Kommentatoren für Spanien vs. Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2022?

Wenn Sie das Spiel der Weltmeisterschaft 2022 zwischen Spanien und Deutschland sehen und sich fragen, wer die BBC-Kommentatoren sind, haben wir Sie abgedeckt.

Steve Bower und Alan Shearer sind für diesen hier im Einsatz.

Steve Bower ist der führende Moderator von Premier League Productions auf der ganzen Welt und präsentiert Premier League-Fußball für Amazon Prime Video. Er ist eine der wichtigsten Stimmen für BBC Spiel des Tages und ist auf BT Sport und ESPN.

Mit 260 Toren hat Alan Shearer mehr Tore in der Premier League erzielt als jeder andere. Der ehemalige Stürmer holte sich zu Hause den Goldenen Schuh für 96 Euro und erzielte in nur 63 Spielen für England 30 Tore, bevor er sich ab der Weltmeisterschaft 2006 der Expertenarbeit zuwandte. Shearer arbeitet ausschließlich für die BBC.

Im Studio präsentiert Gary Lineker mit Mauricio Pochettino, Rio Ferdinand und Jurgen Klinsmann als Experten.

Der große Mann sitzt zum sechsten Mal wieder auf dem Ankerplatz. Gary Lineker ist heute sowohl im Rundfunk als auch im Fußball eine Legende. Mit 48 Toren für England steht er auf Platz vier der ewigen Liste hinter Sir Bobby Charlton, Wayne Rooney und Harry Kane. Er ist mit 10 Toren Englands bester Torschütze bei der Weltmeisterschaft, und ein kleiner Teil von ihm hofft zweifellos, dass Harry Kane (mit sechs Toren) diesen Rekord dieses Mal nicht ganz bricht.

Linksy ist der Hauptmoderator und wird bei allen England-Spielen sowie beim Finale anwesend sein (was sich möglicherweise nicht gegenseitig ausschließt).

Mauricio Pochettino war zuletzt Trainer des französischen Klubs Paris Saint-Germain, wo er in der vergangenen Saison den Titel in der Ligue 1 gewann. Seit Pochettino den Verein im Sommer verlassen hat, genießt er einige Zeit außerhalb des Fußballs und wartet auf den richtigen Managerjob.

Der 50-Jährige spielte in seiner Karriere 20 Mal für Argentinien, unter anderem bei der Weltmeisterschaft 2002 – er foulte bekanntermaßen Michael Owen für den von David Beckham geschossenen Elfmeter.

Rio Ferdinand, der weithin als einer der besten englischen Verteidiger aller Zeiten gilt, spielte 81 Mal für England und war Mitglied von drei Kadern für die FIFA-Weltmeisterschaft. Außerdem gewann er mit Manchester United sechs Titel in der Premier League und führte die Red Devils 2008 als Kapitän in die Champions League. Er wird heutzutage am häufigsten als Experte bei BT Sport gesehen, tritt aber bei internationalen Turnieren bei der BBC auf.

Jürgen Klinsmann hat 108 Länderspiele für Deutschland bestritten und ist einer der am meisten verehrten Spieler der 90er Jahre. Er gewann 1990 die Weltmeisterschaft und 1996 die Europameisterschaft. Klinsmann leitete auch Deutschland und die Vereinigten Staaten bei Weltmeisterschaften und übernahm zuletzt Hertha BSC in der Bundesliga. Der Deutsche ist bei Weltmeisterschaften regelmäßig bei der BBC zu sehen und war während des Finales 2018 Experte.

Die Übertragung der WM-Spiele wird in Großbritannien zwischen BBC und ITV aufgeteilt, wobei Ian Wright, Roy Keane und Graeme Souness zu den ITV-Experten gehören.